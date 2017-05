Sampaoli sigue desentendiéndose de la Selección Argentina

"Me he expresado muchas veces y no me gusta que me separen de lo que hoy me ilusiona. Hoy me ilusiona el presente, me mato por este club que me contrató. Si no lo logro no será por compromiso sino por capacidad. Me tiene muy abocado todo lo que tiene que ver con el equipo de aquí al final", expresó Sampaoli en conferencia de prensa, en la previa del duelo ante Málaga, por la Liga española.

Y agregó: "Si soñamos con ser terceros tenemos que ganar, porque el resto tiene cien por cien de eficacia y te obliga a no fallar. Estamos aquí para lograr objetivos y me gustaría que el equipo el año que viene estuviera en Champions, más que el hecho de que yo supere un récord de puntos".

Sampaoli, hasta el momento, es el único y más firme candidato para tomar el Seleccionado argentino una vez finalizada la temporada en España, según confirmó días atrás el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien adelantó además que negociará con Sevilla la rescisión de contrato del técnico para lograr su salida anticipada.