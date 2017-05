El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 12 mayo 2017 San Antonio despidió a 40 operarios en Las Heras Trabajadores de mantenimiento, torres y logística que prestaban funciones en la empresa San Antonio recibieron telegramas de despido "por cese de relación laboral".

Caleta Olivia (agencia)

Cuarenta trabajadores de los sectores de mantenimiento, torres y logística que prestaban funciones en la empresa San Antonio Internacional con base en la localidad de las Heras, recibieron telegramas de despido "por cese de relación laboral" y además se les comunicó que tienen a su disposición la liquidación final de sus haberes.

Las cesantías se concretaron el pasado fin de semana y a partir de ayer los damnificados decidieron bloquear la base operativa de la contratista de YPF reclamando la reincorporación a sus fuentes laborales.

Según indicó el portal digital El Ciudadano de Las Heras, por disposición de la empresa los despedidos no realizaban tareas desde hace más de tres meses debido a la reducción de los programas de perforaciones y venían cobrando una suma fija que no compensaba los salarios regulares.

Voceros de los manifestantes señalaron que es muy posible que en el curso de los próximos días San Antonio remita otros 20 telegramas de despido y exigieron una inmediata acción del gremio para revertir la grave problemática.

Hasta ayer, el Sindicato Petrolero Santa Cruz no había emitido ningún informe de prensa sobre el conflicto en esta empresa que, vale recordar, comenzó a gestarse a fines de 2015 cuando se iniciaron las suspensiones, las que derivaron en manifestaciones que incluyeron varios piquetes en rutas de acceso a yacimientos de la zona norte.

