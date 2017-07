San Antonio insiste con el despido de doscientos trabajadores

El secretario gremial de Petroleros Privados, Martín Haro se refirió a las negociaciones que se llevan a cabo en Buenos Aires con la empresa San Antonio que presta servicios para los yacimientos que tiene en la cuenca YPF y Tecpetrol. Sobre el panorama que se aproxima, Haro fue poco optimista e indicó que la contratista insiste en la necesidad de "sacarse de encima a 254 trabajadores, de ese grupo más de 60 corresponden al yacimiento de El Tordillo y Tecpetrol reconoció que piensa en despidos", advirtió el dirigente.

Aunque, la audiencia pasó a un cuarto intermedio para el próximo jueves a las 11 horas, Haro aseguró que "la cuestión es complicada. San Antonio sigue manteniendo la postura de no pagar el salarios a los trabajadores, ni el aumento salarial, además no pagó el aguinaldo. Por eso creemos que la liberación de las partes ya están, nosotros seremos respetuosos hasta el cuarto día hábil del mes que es el jueves pero en caso de que no haya soluciones iremos a un conflicto", adelantó.

Frente a esta posibilidad, Haro comentó que ya hay servicios de seguridad apostados en los yacimientos y advirtió "nosotros con Tecpetrol no vamos a ir para atrás porque si van a hacer efectivos los despidos, el sindicato no los va a aceptar ", indicó tajante el dirigente en diálogo con el periodista Adolfo Morales.

No obstante, concluyó "hay que ser optimistas con el tema del pago salarial, se llega a hacer el pago ya se da un respiro y más si no hay despidos, pero si pagan y nos encontramos con telegramas estamos en la misma porque vamos a ir al conflicto igual. Nosotros planteamos la aplicación de diagramas, para que no quede gente afuera, no quieren acceder a diagramas como lo han hecho en crisis anteriores , se niegan a cualquier solución", lamentó y remarcó que de parte del sector de los trabajadores se están agotando las instancias de diálogo.