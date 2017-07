San Jorge y Chenque golearon en el torneo oficial de hóckey pista

La Asociación Austral de Hóckey disputó el último fin de semana la cuarta fecha del torneo oficial de pista en instalaciones del gimnasio de la Escuela 722 que se encuentra en el barrio Próspero Palazzo.

En ese contexto, el domingo por la categoría Primera Damas se destacaron dos abultados triunfos. Uno de ellos el que logró San Jorge de Caleta Olivia sobre Laprida por 10-0, mientras que el otro fue el que obtuvo Chenque frente a las chicas de Náutico Rada Tilly a quien vencieron por 6-0.

Los dos dos equipos que salieron victoriosos el último domingo fueron Deportivo Portugués, que derrotó 2-1 a Santa Lucía, mientras que el otro fue Comodoro que se impuso por idéntico resultado sobre Calafate.

En lo que respecta a la categoría Intermedia, Calafate venció 4-2 a Tiro Federal, mientras que Comodoro y Santa Lucía empataron 1-1.

Por su parte y en lo que fue el único partido que se jugó en Primera Caballeros, Chenque se impuso por 3-1 sobre Calafate.

Además, en la categoría Sub 18, Calafate le ganó 6-0 a Comodoro, mientras que Náutico Rada Tilly se impuso por 8-1 sobre Chenque.

El sábado, mientras tanto, se jugaron partidos de las divisiones Sub 14 y Sub 16. En la Sub 16, Náutico venció 9-4 a Chenque, San Jorge derrotó 4-2 a Laprida, Santa Lucía venció 3-2 a Deportivo Portugués y Calafate goleó 4-0 a Comodoro.

Mientras que en Sub 14, San Jorge le ganó 2-0 a Laprida, Santa Lucía derrotó 4-1 a Deportivo Portugués, mientras que Calafate superó por igual marcador a Comodoro.