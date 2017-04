El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 30 marzo 2017 San Juan: confirman nuevo derrame en la mina Veladero El nuevo derrame que se produjo en la mina Veladero, que opera la empresa canadiense Barrick Gold, "no afectó a personas ni cursos de agua y fue contenido por personal de la empresa", según el Gobierno de San Juan.

Se produjo un derrame de "solución rica" compuesta por solución cianurada y mineral de oro, en la mina Veladero que explota en San Juan la empresa canadiense Barrick Gold, confirmó el subsecretario de Información Pública provincial, Osvaldo Lima.

"La empresa informó anoche (el martes) que a las 22 horas se desprendió un caño que transporta solución rica en el Valle de Lixiviación", detalló.

Lima aseguró que el incidente "fue controlado por el personal" de la mina e indicó que en algunas horas habrá una evaluación sobre lo ocurrido.

Ante los hechos informados, se dispuso el inmediato envió de una comisión integrada por personal del Ministerio de Ambiente y de Minería de la Nación, para verificar lo sucedido.

El nuevo derrame de solución cianurada que se produjo en la mina Veladero, que opera la empresa canadiense Barrick Gold en la cordillera de San Juan, "no afectó a personas ni cursos de agua y fue contenido por personal de la empresa", informó ayer el gobierno provincial, mientras grupos ambientalistas volvieron a reclamar el cierre de la explotación.

El incidente de la mina sanjuanina, el tercero en un año y medio, se produjo "entre las 17:15 y las 17:30" del martes y fue comunicado alrededor de las 22:30 por Barrick Gold al gobierno de San Juan.

Un comunicado de prensa del Ministerio de Minería de San Juan indicó que lo que se produjo fue "el desacople de cañerías ubicadas sobre un canal de contención que transportan solución rica (conduce oro y plata)", lo que ocasionó un "arrastre y acumulación de material (ripio) contactado con solución rica, que se depositó sobre un camino horizontal compactado".

El ministro del área, Alberto Hensell, sostuvo que el derrame "no afectó a personas ni cursos de agua y fue contenido por personal de la empresa" y que "al detectarse dicha situación se iniciaron trabajos para reparar la cañería y reingresar el material desde el dique de contención al Valle de Lixiviación".

El comunicado indica que desde la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero "se organizó un equipo de inspección encabezado por el ingeniero Eduardo Machuca, a efectos de determinar in situ lo acontecido". El grupo estaba llegando este mediodía a la mina en la cordillera andina para luego emitir un informe.

El incidente provocó nuevamente reacciones en la comunidad del departamento de Jáchal, desde donde en la asamblea ciudadana Jáchal No Se Toca, volvieron a reclamar "el cierre de la mina Veladero para que deje de contaminar".

Dos de sus integrantes reiteraron ayer a medios locales el triple pedido de "cierre, remediación y prohibición de la mega minería a cielo abierto" que viene proponiendo la organización.

Los asambleístas indicaron que en el departamento del norte sanjuanino, ubicado a más de 300 kilómetros de la mina, "cundió la alarma y la preocupación porque todavía no se sabe cuales van a ser las consecuencias de un nuevo derrame que demuestra que Barrick no está capacitada ni tiene la preocupación para cuidar el medio ambiente".



"IMPLACABLE"



A raíz del nuevo derrame, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, advirtió que será "implacable con el cuidado del medioambiente", dijo que "Barrick van a tener que ponerse a la altura de las circunstancias" y adelantó que le aplicarán una multa a la empresa.

"Así, manteniendo en vilo a los sanjuaninos y al Gobierno no se puede seguir", dijo el mandatario local, quien agregó que "supuestamente no es algo grave", tras detallar que "lo que vamos a hacer es tener primero apreciación de la policía minera, del secretario de gestión ambiental y a partir de ahí dar la información pertinente".

Uñac opinó que "Barrick sigue teniendo una operación que está siendo cuestionada por los sucesivos eventos que se vienen produciendo" y que "vamos a tomar desde el punto de vista legal y administrativo todos los recaudos pertinentes".



Fuente: