El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 07 julio 2017 San Juan recibe la quinta fecha del Rally Argentino Luego de casi nueve años, el Rally de San Juan regresa al calendario para recibir la quinta fecha del campeonato nacional y la tercera del FIA CODASUR. Marcos Ligato (Agile/Tango) buscará mantenerse bien arriba.

Sin descanso. Aún con el polvo en suspensión tras el paso por Catamarca, el Rally Argentino DirecTV ya se prepara para seguir con los derrapes y levantar aún más polvareda en un escenario que no visita desde hace casi nueve años: San Juan. La provincia cuyana será la encargada de recibir la quinta fecha del calendario 2017 y tendrá un gran condimento extra ya que también será válida por la tercera fecha del Rally FIA CODASUR.

Con epicentro en el Predio que se ubica junto al Estadio Aldo Cantoni, la competencia contará con la disputa de 13 tramos que totalizarán 143,56 kilómetros de velocidad.



APRETADOS



En el aspecto deportivo, la lucha por el torneo llega bien caliente. Marcos Ligato y el Tango Rally Team se recuperaron de gran forma en territorio catamarqueño y reconquistaron el mando en el certamen, aunque Gerónimo Padilla (Peugeot 208 MR del Baratec) le pisa los talones y aparece a solo tres unidades del piloto del Chevrolet Agile MR, por lo que todos imaginan una nueva batalla en estos escenarios nuevos y desconocidos para la mayoría, algo que aportará una alternativa diferente. En esa lucha de arriba seguramente se meterán más protagonistas, entre quienes aparecen Miguel Baldoni (en ascenso con el Fiesta que le entrega la Compañía General de Rally), Federico Villagra (Fiesta del YPF Elaion Rally) y Nicolás Díaz (Fiesta del GP Motorsport), que ocupan los cinco primeros lugares en la tabla de posiciones. Y por supuesto no hay que descartar a pilotos que irán por el golpe, como Alejandro Cancio (el vencedor de lo que fue la última visita de la categoría a San Juan en noviembre de 2008 y que tuvo un espectacular 1-2-3 del Tango con el neuquino, Madero y Ligato), Alejandro Menéndez (Gol de la CGR), Augusto D'Agostini (de gran tarea en la pasada fecha en su tierra con el VW Gol del Baratec), David Nalbandian y Luciano Preto (ambos con Agile del Tango).

Por su parte, la Copa Maxi Rally presenta un torneo en el que hasta el momento nadie saca grandes ventajas. El cordobés Federico Cadamuro (Fiesta del Baratec) parece haber encontrado el ritmo ideal en las últimas fechas e intentará mantener el liderazgo que conquistó tras la competencia anterior. Las ausencias de los escoltas Tomás García Hamilton y Lucas Machado le vendrán bien para intentar escaparse en la cima, aunque eso es algo que buscarán impedir rivales como Javier Castro (Audi A1 del RC Competición), Augusto y Walter D'Agostini (Gol del Autovía), César Folledo (VW Gol del Castaño), Fernando Alvarez Castellano (Fiesta del Conarpesa Rally), Lucio Alvarez (Citroën DS3 de la CGR), Tomás Maranzana (Clio del GP Motorsport) y Ariel Nicolás (VW Gol del KS Rally)

Mucho más para disfrutar: En la Clase RC2N, el pampeano Luis Arceluz anhela seguir de racha al mando del Mitsubishi Evo X que le entrega el QRT y con el que consiguió festejar en tres de las cuatro carreras disputadas hasta el momento para ser el referente de la divisional. El barilochense Agustín Elvira (escolta en el certamen) se ilusiona con seguirle el ritmo y frenar su desempeño, al igual que pilotos como Meliza Prevedello, Gerardo Klus, Antonio Prevedello, Nicolás Angeloni, Alejandro Moroni, el local Fabricio Benedetti y el campeón Antonio Carrera, quien regresa tras algunas fechas de ausencia.

La Junior Copa Elaion no deja de entregar alternativas cambiantes en cada presentación y San Juan no será la excepción. Nadia Cutro (Toyota Etios del CEO RT) viene de festejar y de tomar las riendas en el torneo. Mantener el mando será el gran objetivo de la entrerriana, que deberá lidiar con rivales que se la harán bien complicada como el cordobés Ricardo Daparte (vencedor de las dos primeras fechas), el fueguino Mariano Preto, el cordobés Carlos Cataldo, el rionegrino Daniel Medrano, el bonaerense Diego Miceli y el local Gabriel Abarca, que se ilusiona con celebrar en su tierra.

En la RC5, el cordobés Adrián Sánchez (Ford Ka) acumuló un poco más de ventaja a su favor en la tabla tras ganar en Catamarca al aprovechar la exclusión de Pablo Morán. Sin embargo, sabe que no deberá relajarse porque el escolta Mauro Debasa siempre da pelea. Gastón Pasten (tercero en el torneo) encabeza la lista de pilotos locales que irán por la gloria en esta cita y en la que aparecen Emiliano Alaniz, Sebastián Landa, Horacio Almenzar, Jorge Terusi y Lino Sisterna Jr. Mientras que en la Copa Senior (reservada para los pilotos de más de 55 años), Walter D'Agostini, Antonio Prevedello, Carlos Cataldo, Roberto Canale y Jorge Terusi batallarán por la victoria.

Para tener en cuenta: Hoy, pilotos, navegantes y equipos podrán ultimar la puesta a punto de sus vehículos en el shakedown que se realizará en el autódromo El Villicum (de 13:00 a 16:30), mientras que a la noche se hará la Rampa de Largada Simbólica en la Plaza 25 de Mayo.

Así llegan en el campeonato MR: 1-Ligato, 108 puntos; 2-Padilla, 105; 3-Baldoni, 77; 4-Villagra, 74; 5-Díaz, 59; 6-G. Hamilton, 55; 7-Menéndez, 53, 8-Machado, 52; 9-Cancio, 47; 10-Nalbandian, 45.

Copa MR: 1-Cadamuro, 116; 2-G. Hamilton, 102; 3-Machado, 94; 4-W. D'Agostini, 91; 5-Castro, 84.

RC2N: 1-Arceluz, 160, 2-Elvira, 113; 3-M. Prevedello, 86; 4-Klus, 85; 5-A. Prevedello, 79.

Junior Copa Elaion: 1-Cutro, 131; 2-Daparte, 112; 3-Preto, 80; 4-Cataldo, 77; 5-Abarca, 74. RC5: 1-Sánchez, 150; 2-Debasa, 115; 3-Pasten, 108; 4-Canale, 87; 5-Morán, 86.



