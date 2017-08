San Lorenzo busca aprovechar al máximo lo que obtuvo en Ecuador frente a Emelec

San Lorenzo, con la serenidad que le brinda el hecho de haber vencido en la ida, será local esta noche ante Emelec de Ecuador, buscando definir la eliminatoria y avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde lo espera Lanús.

El cotejo se jugará en el estadio Pedro Bidegain, en el Bajo Flores, esta noche desde las 21.45, con el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio y televisación por parte de Fox Sports.

En el partido de ida, desarrollado en Guayaquil el pasado 6 de julio, San Lorenzo se trajo los tres puntos al vencer por 1 a 0 (gol de Fernando Belluschi) y avanzará en la Copa con ganar o empatar.

Por ello, Emelec sólo tiene una opción y es vencer. Si lo hace 1-0 se definirá la llave desde el punto penal y si lo hace por más de un tanto de diferencia o por uno pero marcando más de un tanto será el que pase de fase.

San Lorenzo tiene todo a favor para seguir en la Libertadores, que ganó en 2014 tras años de frustraciones, jugando de local, ante su público y con la ventaja de haber triunfado en la visita.

El "Ciclón", como los demás equipos argentinos que toman parte en certámenes internacionales, está en desventaja en cuanto al ritmo de juego, ya que los demás certámenes están en competencia oficial y en la Argentina aún faltan 16 días para que se inicie la primera edición de la Superliga.

No obstante, cuando se desarrolló el partido de ida, la situación fue al revés ya que cuando Emelec jugó en Guayaquil faltaba una semana para que se iniciara el torneo local y San Lorenzo estaba 'afilado', porque recién había culminado el campeonato argentino ganado por Boca Juniors.

Emelec está participando del torneo ecuatoriano. Y durante el fin de semana cayó 1-2 de visita frente a Independiente del Valle (uno de los líderes junto a Delfín) y está cuarto a tres unidades de la punta, luego de cuatro jornadas.

San Lorenzo jugó un amistoso en el Nuevo Gasómetro el pasado sábado, cuando superó 3-0 a Peñarol de Montevideo, en busca de una mejor puesta a punto y de alcanzar el ritmo de competencia deseado.

Esta noche, San Lorenzo pondrá un equipo sin refuerzos. En la ida jugó el defensor ex Rosario Central, Víctor Salazar, apostando el DT uruguayo Diego Aguirre (que renovó contrato hasta 2018) a sus "conocidos" intérpretes.

Así, en el fondo no jugará el refuerzo Gonzalo Rodríguez y la zaga central estará integrada por Cristian Angeleri-Matías Caruzzo. En tanto que en la zona media contará con la dupla Franco Mussis-Juan Mercier, y en la ofensiva apostará al buen nivel mostrado en el primer semestre por Bautista Merlini, secundado por Belluschi y Ezequiel Cerutti, quedando como "hombre gol" el ariete Nicolás Blandi.

Emelec, dirigido por otro uruguayo Alfredo Arias, jugará con dos argentinos: el ex arquero de Arsenal, Esteban Dreer y el ex atacante de Boca, Marcos Mondaini, quedando como suplente el delantero Bruno Vides (ex Lanús y Sarmiento), quien jugó en la ida y será reemplazado por Marlon De Jesús.

Otra variante con respecto a la ida sería el ingreso en la defensa del peruano Christian Ramos por Fernando Pinilla.