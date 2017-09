El Patagónico | Deportes - 21 septiembre 2017 San Lorenzo busca sacar boleto en su visita a Lanús Juegan desde las 21:45 la revancha correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. En la ida, el "Ciclón" ganó 2-0 como local y le alcanza hasta con una derrota por la mínima diferencia para sellar su pasaje a semifinales.

San Lorenzo, que triunfó en el cotejo de ida como local por 2 a 0 mostrando un elevado nivel individual y colectivo, visitará hoy a Lanús con el objetivo de concretar la clasificación para la semifinal de la Copa Libertadores de América.

El partido se desarrollará en el estadio Ciudad de Lanús, desde las 21:45, con el arbitraje del paraguayo Enrique Caceres, secundado por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Juan Zorrilla.

San Lorenzo logrará avanzar a la próxima instancia si gana, empata y aún si pierde por la mínima diferencia, mientras que Lanús sólo clasificará si logra imponerse por diferencia mayor de dos tantos.

Si Lanús vence por 2-0 la definición llegará mediante remates desde el punto penal y si gana por dos tantos de diferencia pero recibiendo goles, avanzará San Lorenzo por marcar de visitante. El ganador de esta llave jugará ante el triunfado de River y Jorge Wilstermann de Bolivia.

La victoria de San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain fue contundente más allá del 2 a 0, con goles de Nicolás Blandi, por la superioridad que ejerció el equipo que dirige el uruguayo Diego Aguirre por sobre el de Jorge Almirón.

San Lorenzo presionó de manera constante sobre la salida de Lanús, no lo dejó pensar, un factor fundamental contra una formación que cuenta con Román Martínez, Alejandro Silva y Lautaro Acosta en la gestación de juego.

Cumplida esa premisa, el "Cuervo" fue incisivo en su ataque y encontró los caminos para llegar al gol, con Franco Mussis y Juan Mercier en la zona media y en la ofensiva con Ezequiel Cerutti como extremo y el olfato goleador de Blandi.

San Lorenzo hizo todo bien en la ida y hasta pudo tener margen como marcar otro tanto y dejar casi definida la serie, mientras que Lanús falló en todos los terrenos, al no elaborar juego y al no tener peso en la ofensiva.

En los próximos 90 minutos a jugarse en Lanús, el local tendrá que extremarse, elevar considerablemente el nivel y no cometer fallas en defensa ya que no hay margen de error porque un gol del "Ciclón" lo obligaría a convertir cuatro.

San Lorenzo jugaría con la misma formación que en el "Nuevo Gasómetro" en una muestra de la conformidad de Aguirre con lo mostrado por el equipo en la ida y tras hacer descansar a los titulares en la Superliga ante Arsenal, cotejo que ganó con el equipo alternativo 1 a 0.

En Lanús Almirón tampoco haría cambios y apuesta a los mismos nombres que sufrieron en la ida para concretar un triunfo ante su gente, confiando en las respuestas anímicas y futbolísticas de sus dirigidos.

En la Superliga Lanús, también con un equipo alternativo, le ganó a Independiente por 1 a 0 en Avellaneda.



PROBABLES FORMACIONES

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Rolando García Guerreño, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.



San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Mussis y Juan Mercier; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.



Arbitro: Enrique Caceres (Paraguay).

Televisa: Fox Sports.

Estadio: Lanús

Hora: 21:45



