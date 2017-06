San Lorenzo empató con Talleres y lo pagó caro

El "Ciclón" necesitaba ganar para clasificar a la Copa Libertadores 2018, pero no logró su cometido en Córdoba, en la última fecha del Campeonato de Primera División, tras igualar en tiempo de descuento con gol de Nicolás Blandi, de penal. Leonardo Godoy había abierto el marcador a los 24' del complemento. Racing y Banfield jugarán el mayor certamen continental.

Talleres de Córdoba y San Lorenzo de Almagro igualaron anoche, 1 a 1, en encuentro de la 30ma fecha del Campeonato de Primera División, que se disputó en el estadio Mario Kempes, y con este resultado el 'Ciclón' no clasificó para diputar la Copa Libertadores de América del año que viene.

El lateral derecho Leonardo Godoy abrió el marcador para los cordobeses a los 24 minutos del complemento, mientras que el delantero Nicolás Blandi (45m. ST) marcó de penal el empate para el visitante.

Con este resultado los de Boedo quedaron con 53 unidades en la séptima colocación en la tabla de posiciones, y quedaron afuera de la Libertadores, pero sí tienen su lugar en la Sudamericana 2018; mientras que la 'T' redondeó una campaña positiva en su vuelta a Primera, y con 42 puntos quedó en la 15ta colocación.

Entró decidido el 'Ciclón' en el inicio del juego, porque rápidamente arrinconó al local en su campo, con buena participación de Juan Mercier y Fernando Belluschi, que manejaban el balón y se aprovechaban de un Talleres que esperaba replegado y sin poder conseguir la pelota, aunque ese dominio del visitante fue por solo cinco minutos y sin generar acciones de riesgo,.

De a poco mejoró el andar de los 'albiazules', que comenzaron a ganar la mitad de cancha con el despliegue de Pablo Guiñazú y Leonardo Gil, para así darle juego a los veloces delanteros que tuvo hoy en cancha (Palacios, Menéndez y Araujo).

Así fue que los cordobeses se hicieron de la pelota y tuvieron profundidad como para abrir el marcador, pero primero lo perdió Sebastián Palacios, a los 10 minutos, en la siguiente jugada el ex Boca asistió a Jonathan Menéndez, pero éste no pudo conectar en el segundo palo.

Otras acción de sumo peligro para el arco visitante tuvo la misma fórmula, cuando Palacios peinó tras un envío largo del arquero Guido Herrera, y dejó mano a mano a Menéndez contra Nicolás Navarro, pero tapó el 'uno' visitante.

No pudo salir de su campo el elenco del uruguayo Diego Aguirre en el resto de ese primer tiempo, que fue ampliamente favorable a Talleres, pero no podía cristalizar ese dominio en el marcador.

San Lorenzo perdió por lesión a su hombre más experimentado de la defensa, Marcos Angeleri (entró Santiago López en su lugar), y le costó reacomodarse para detener a los delanteros del conjunto local.

Al inicio del complemento tuvo sus dos primeras chances el visitante, pero primero falló un cabezazo Bautista Merlini, y después Herrera se lució para sacar un potente disparo de Nicolás Blandi, que había sido intrascendente en la etapa inicial.

Un remate de Belluschi que pasó cerca y un cabezazo de Blandi que dio en el palo derecho de Herrera pudieron darle la ventaja al visitante, pero la pelota no entró.

Era el mejor momento de los de Boedo, pero los de Frank Kudelka no quedaban, y pudieron hilvanar una precisa acción que comandó Emanuel Reynoso por el medio, tocó para Gil, quien habilitó a Guillermo Cotugno, que llegó al fondo por izquierda y envió un centro para la llegada del otro lateral, Godoy, que definió al centro del arco para darle la ventaja a los suyos.

Lo buscaba el visitante sobre el final, pero no pudo superar a una cerrada defensa local, mientras que los albiazules apostaron a la contra y dispusieron de algunas chances para ampliar el marcador, pero no terminaron bien las acciones y no pudo liquidar el partido.

Se jugaba el tiempo de descuento cuando Ezequiel Cerutti fue derribado en el área por Carlos Quintana, y penal para San Lorenzo, que derivó en un airoso reclamo de todos los jugadores locales. Blandi definió bien el penal, y final 1 a 1.





SINTESIS

1 Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Carlos Quintana, Javier Gandolfi y Guillermo Cotugno; Pablo Guiñazú, Leonardo Gil y Emanuel Reynoso; Sebastián Palacios, Aldo Araujo y Jonathan Menéndez. DT: Frank Kudelka. 1 San Lorenzo: Nicolás Navarro; Nicolás Zalazar, Marcos Angeleri, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Juan Mercier, Néstor Ortigoza y Fernando Belluschi; Ezequiel Cerutti, Bautista Merlini y Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.

Goles ST: 24m. Godoy (T); 45m. Blandi (SL), de penal. Cambio PT: 36m. Santiago López por Angeleri (SL). Cambios ST: 30m. Nicolás Giménez por Reynoso (T), Rubén Botta por Ortigoza (SL) y Ezequiel Ávila por Merlini (SL); 40m. Nahuel Bustos por Palacios (T) Amonestados: Quintana, Guiñazú (T). Merlini, Ortigoza, Rojas (SL). Incidencias ST: 45m. expulsado Guiñazú (T). Arbitro: Patricio Loustau. Estadio: Mario Alberto Kempes.