El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 25 abril 2017 San Lorenzo juega su última carta en la Copa Libertadores El "Ciclón" necesita de manera imperiosa ganar ya que si no lo hace, quedará virtualmente eliminado del certamen continental y además podría significar el adiós de Diego Aguirre como entrenador del equipo argentino.

San Lorenzo pondrá en juego esta noche su última vida en la Copa Libertadores y acaso la continuidad de su entrenador Diego Aguirre cuando reciba a Universidad Católica de Chile por la cuarta fecha del Grupo 4.

El partido se jugará desde las 21 en el estadio Nuevo Gasómetro, con arbitraje del uruguayo Daniel Fedorczuk y transmisión en vivo de Fox Sports.

Ganar es la única alternativa para San Lorenzo si pretende mantener las chances de clasificarse a la fase final del torneo continental, después de sumar dos derrotas y un empate en sus tres primeras presentaciones, racha que lo dejó último con un punto, detrás de Flamengo (6), Universidad Católica (5) y Atlético Paranaense (4).

Si no suma de a tres, el equipo de Aguirre quedará virtualmente eliminado en la ronda de grupos como sucedió en las ediciones de 2015, cuando defendía el título, y 2016. Y dado ese eventual fracaso en el contexto de una debacle generalizada, que también alcanza al campeonato argentino, el entrenador uruguayo podría dar un paso al costado antes del vencimiento de su contrato el 30 de junio.

San Lorenzo está envuelto en una atmósfera de malestar e incertidumbre. Malestar, de sus hinchas, por el bajo rendimiento de un equipo que ganó tres, empató uno y perdió seis de los diez partidos disputados este año e incertidumbre, de todos sus actores, frente a una inexorable etapa de renovación que se abre de cara a la próxima temporada.

A los referentes de su plantel, algunos de ellos campeones de América hace tres años (Sebastián Torrico, Néstor Ortigoza, Juan Mercier y Leandro Romagnoli), se les vence el vínculo a mediados de año y en los pasillos del club domina el debate sobre la conveniencia de renovarles.

El rendimiento actual de los experimentados no es el mejor, como lo demostró Torrico el viernes último al ser protagonista de un error fatal para la derrota ante el modesto Temperley, de local. El mendocino había fallado también en el último partido de la Copa, ante la Católica en Chile (1-1), donde tuvo una floja reacción en el gol del empate que cambió el rumbo de un partido hasta ese momento favorable para el "Ciclón".

Frente a esa actualidad no se descarta que el cuestionado Aguirre le quite la titularidad hoy y confíe el arco a Nicolás Navarro.

Un cambio seguro en relación a la caída del viernes será el regreso del defensor chileno Paulo Díaz y la máxima duda es la presencia de Fernando Belluschi, que se recupera de un golpe en un tobillo sufrido ante Temperley.

Descartado quedó el delantero Ezequiel Cerutti, que se resintió en la cicatriz de un viejo desgarro y todavía está en plenitud.

Por su lado, Universidad Católica llega a Buenos Aires invicto en esta Copa y con tres bajas por lesión: el argentino Germán Lanaro y el internacional José Fuenzalida, ambos con costillas fracturadas, y David Llanos, que se recupera de un desgarro.



PROBABLES FORMACIONES



San Lorenzo: Sebastián Torrico o Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Mussis; Rubén Botta, Fernando Belluschi, Néstor Ortigoza y Bautista Merlini; Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.

Universidad Católica: Cristopher Toselli; Juan Carlos Espinoza, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán y Alfonso Parot; Enzo Kalinski y César Fuentes; Carlos Lobos, Diego Buonanotte y Ricardo Noir; Santiago Silva. DT: Mario Salas.

Estadio: San Lorenzo.

Hora: 21:00.

TV: Fox Sports.

Arbitro: Daniel Fedorczuk (Uruguay).



