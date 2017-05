El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 03 mayo 2017 San Lorenzo necesita ganar para no quedar eliminado de la Libertadores Al "Ciclón" está obligado a quedarse con el triunfo ya que ocupa el último lugar del grupo 4, con apenas cuatro unidades cuando restan dos partidos.

San Lorenzo visitará hoy a Atlético Paranaense, de Brasil, líder de la zona 4, con la obligación de conseguir un triunfo para no quedar eliminado de la Copa Libertadores de América por tercera vez consecutiva en la fase de grupos.

El estadio mundialista Joaquim Américo Guimarães, más conocido como Arena da Baixada, será el escenario del partido válido por la quinta fecha que comenzará a las 21, será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán y televisado por Fox Sports.

Luego de obtener la primera Copa Libertadores de su historia en la edición 2014, San Lorenzo fue eliminado en la fase de grupos en 2015, como defensor del título, y al año siguiente tampoco avanzó a octavos de final.

Para seguir con chances de pasar de ronda el equipo dirigido por el uruguayo Diego Aguirre está obligado a ganar ya que ocupa la última posición del grupo con apenas cuatro unidades cuando restan dos partidos.

Atlético Paranaense, en tanto, es el líder de la zona con siete puntos y con una victoria se asegurará un lugar en la próxima fase sin depender del resultado de Flamengo, de Brasil, (6) y Universidad Católica, de Chile, (5) que jugarán desde las 21:45 en Río de Janeiro.

En caso de ganar en el esquivo territorio brasileño donde solo lo logró una vez por Copa Libertadores (en 1988 ante Guaraní) el "Ciclón" se jugará la clasificación en la última jornada ante Flamengo en el estadio Nuevo Gasómetro, el 17 de mayo.

En su última excursión por el país vecino, el equipo "azulgrana" fue goleado por Flamengo por 4-0 en el estadio Maracaná por la primera fecha del certamen.

Con el posible retorno del delantero Ezequiel Cerutti, quien se perdió los últimos tres compromisos por una lesión muscular, Aguirre pondrá lo mejor que tiene a disposición luego de preservar a siete futbolistas del último partido en La Plata.

Nicolás Navarro seguirá como arquero titular por sobre Sebastián Torrico; Paulo Díaz, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas conformarán la defensa; el doble cinco será Franco Mussis y Néstor Ortigoza; Belluschi y Merlini serán los encargados de la creación y Nicolás Blandi el delantero de referencia.

La única duda del entrenador pasa por el regreso de Cerutti o si mantiene a Botta, quien levantó mucho su nivel en los últimos dos partidos, en el sector derecho del mediocampo.

Por su parte, Atlético Paranaense llega a este compromiso como líder del grupo con siete puntos producto de los triunfos sobre San Lorenzo (1-0) en el Bajo Flores y Flamengo (2-1) en casa más el empate ante la Católica (2-2) también Curitiba.

El equipo dirigido por el experimentado Paulo César Autuori, quien fue campeón de la Copa en 1997 con Cruzeiro y en 2005 con San Pablo, tiene como "pilar del equipo", tal como lo catalogó, al argentino Luis "Lucho" González, quien ya amargó a San Lorenzo en Buenos Aires.

El ex Huracán y River Plate volverá al equipo luego de su ausencia en la primera final del estadual que terminó en una dura derrota por 3-0, como local, ante Coritiba.

Esta caída ante el clásico rival le cortó un invicto de 21 partidos (14 victorias y 7 empates) que acumulaba en el estadio que albergó cuatro partidos del último Mundial en 2014.



PROBABLES FORMACIONES



Atlético Paranaense: Weverton; Zé Ivaldo, Paulo André, Thiago Heleno y Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto y Luis González; Nikão o Gedoz, Douglas Coutinho y Eduardo da Silva. DT: Paulo Autuori.

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Mussis y Néstor Ortigoza; Ezequiel Cerutti o Ruben Botta, Fernando Belluschi, Bautista Merlini; y Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.

Estadio: Arena Baixada (Curitiba, Brasil).

Hora: 21

Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia).



LA 23A. FECHA



VIERNES

21:00 San Martín vs Quilmes. Arbitro: Ariel Penel.

21:15 Talleres vs Tigre. Árbitro: Federico Beligoy.

SABADO

16:00 Patronato vs Lanús. Arbitro: Patricio Loustau

16:45 Racing vs Gimnasia. Arbitro: Facundo Tello

19:00 Estudiantes vs Boca. Arbitro: Silvio Trucco.

19:00 Atlético de Rafaela vs Unión. Arbitro: Nicolás Lamolina.

20:30 River vs Temperley. Arbitro: Fernando Echenique.

DOMINGO

15:15 Aldosivi vs Huracán. Arbitro: Hernán Mastrángelo.

15:45 Arsenal vs Olimpo. Arbitro: Héctor Paletta.

18:00 Defensa y Justicia vs Godoy Cruz. Abitro: Néstor Pitana.

18:15 San Lorenzo vs Rosario Central. Arbitro: Andrés Merlos.

20:15 Colón vs Atlético Tucumán. Arbitro: Mariano González

20:15 Newell's vs Independiente. Arbitro: Fernando Espinoza

LUNES

20:10 Banfield vs Sarmiento. Arbitro: Pedro Argañaraz.

21:15 Vélez vs Belgrano. Arbitro: Darío Herrera.



