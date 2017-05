El Patagónico | Deportes - 28 mayo 2017 San Lorenzo perdió con Racing y se alejó un poco más de la punta La "Academia" se impuso con goles de Santiago Rosales y Marcos Acuña. El tanto del "Ciclón", que jugó gran parte con uno menos por la expulsión de Gabriel Rojas, fue obra de Nicolás Blandi.

San Lorenzo perdió anoche ante Racing Club por 2-1, de visitante, en un partido por la 26ta fecha del torneo de fútbol de Primera división, y se alejó un poco más del líder, Boca Juniors, que hoy igualo 1-1 ante Huracán.

Los goles del equipo que dirige Diego Cocca los anotaron Paulo Rosales (3m. ST) y Marcos Acuña (24m. ST); mientras que Nicolás Blandi (12m. ST) descontó para el conjunto de Boedo.

El primer tiempo fue intenso, aunque San Lorenzo se mostró más peligroso cada vez que atacó. Lo tuvo Ezequiel Cerutti, pero encontró una buena respuesta del debutante Juan Musso. Racing respondió con remate desde afuera de Santiago Rosales, mientras que Nicolás Blandi lo tuvo de cabeza aunque cabeceó exigido.

No pasaba mucho, pero una de las últimas jugadas del período inicial cambió el desarrollo: salió del fondo Sergio Vittor, se filtró Rosales y cuando encaraba a Nicolás Navarro lo bajó de atrás Hernán Rojas. Patricio Loustau le mostró la roja.

En el inicio del complemento, Rosales aprovechó las flojas respuestas de Matías Caruzzo y Marcos Angeleri para abrir el marcador con un puntazo; pero duró poco la ventaja, debido a que Nicolás Blandi aprovechó que la defensa de Racing no se mostró firme nuevamente y lo igualó con un remate que se metió entre las piernas de Musso. Iban 12.

El equipo conducido por Diego Cocca volvió a tomar la iniciativa y volvió a encontrarse arriba con un zurdazo de Marcos Acuña a los 23. Desde ahí al final fue dramático. San Lorenzo acumuló gente en ofensiva e iba. Racing aguantaba como podía y salía de contra. Y tuvo para liquidarlo.

Luciano Aued estrelló un remate en el travesaño, lo tuvo de contra Lisandro López y también Vittor con un cabezazo que pasó al lado del palo. Ya en el descuento también lo tuvo Acuña, pero se demoró y la jugada terminó con débil remate de Licha López que dominó Navarro.

Lo fue a buscar el 'Ciclón' hasta el final pese al hombre de menos, Racing lo sufrió por no definirlo. Pero lo ganó Racing y sumó tres puntos importantes pensando en un lugar en la Copa Libertadores, a lo mismo que se dedicará San Lorenzo ya lejos de Boca.





