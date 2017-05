El Patagónico | Deportes - 17 mayo 2017 San Lorenzo se juega el pase a los octavos de la Libertadores El "Ciclón" necesita la victoria en el partido de la última fecha del grupo 4 del certamen continental para lograr así la clasificación a la próxima ronda.

San Lorenzo, con el envión anímico de cinco triunfos consecutivos, se jugará esta noche la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América cuando reciba a Flamengo, de Brasil, por la última jornada del grupo 4.

El partido se disputará en el estadio Nuevo Gasómetro desde las 21:45, bajo el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres y será transmitido por la señal Fox Sports.

San Lorenzo, campeón de la edición 2015, ocupa el segundo lugar de la zona con siete puntos, y necesita una victoria para no depender de nadie para clasificar a los octavos de final.

Flamengo, que conquistó este título por única vez en 1981, lidera el grupo con 10 puntos producto de tres triunfos y dos derrotas y con un empate se asegurará el pasaje a la próxima ronda.

El "Ciclón" fue eliminado en la fase de grupos en las últimas dos ediciones e intentará saldar esa cuenta pendiente.

A la misma hora, Atlético Paranaense, que también tiene siete unidades pero peor diferencia de gol, visitará a Universidad Católica, que suma cinco y también tiene chances de pasar de fase.

El equipo dirigido por el uruguayo Diego Aguirre, llega a este partido con el envión anímico de ganar los últimos cinco partidos, el último nada menos que el clásico ante Huracán (1-0) en Parque Patricios.

El tercer triunfo en fila en el ámbito local, anteriormente a Gimnasia y Esgrima La Plata (1-0) y frente a Rosario Central (2-1), lo metió de nuevo en el pelea por el título ya que quedó como único escolta a tres puntos de Boca Juniors con seis partidos por delante.

Más allá de esto, el conjunto azulgrana tiene como objetivo principal el certamen más importante de Sudamérica y si llegó con chances a la última fecha fue por las victorias ante Universidad Católica (1-0), la primera de esta racha positiva, y contra a Atlético Paranaense en Brasil por 3-0.

En la previa del duelo con el conjunto chileno se puso en duda la continuidad del uruguayo Aguirre dado que el equipo había ganado uno de los últimos cinco encuentros entre las dos competencias.

El ex técnico del Peñarol subcampeón de América en 2011 se la jugó con algunas decisiones antipopulares como la de quitarle la titularidad al arquero Sebastián Torrico para dársela a Nicolás Navarro pero logró sacar a flote a un equipo que estaba afuera en los dos frentes.

Con respecto al triunfo ante Huracán, el entrenador solo realizará una modificación que será el regreso de Néstor Ortigoza, recuperado de una fatiga muscular, en reemplazo de Juan "Pichi" Mercier.

Para completar la formación "ideal" faltará el juvenil Bautista Merlini, quien sufrió una fuerte contractura en la previa del clásico, todavía no se recuperó y aunque fue citado en su lugar seguirá Ruben Botta.

San Lorenzo volverá a recibir a Flamengo en el Nuevo Gasómetro 16 años después de la final de la Copa Mercosur 2001 que significó el primer título internacional para el club.

De esa conquista quedan dos referentes en la institución: el ídolo Leandro Romagnoli, quien no fue convocado ni para ir al banco de suplentes, y el manager Bernardo Romeo.

El último antecedente no fue el mejor para los de Boedo ya que el elenco carioca lo goleó 4-0 en el debut en este certamen en el estadio Maracaná, el pasado 8 de marzo.

Flamengo arribó a Buenos Aires el lunes por la noche sin presencia de argentinos ya que Alejandro Donatti, Federico Mancuello y Darío Conca no forman parte de la delegación encabezada por el DT Zé Ricardo.

La baja más importante, no obstante, pasa por el mediocampista Diego, ex integrante del seleccionado brasileño, que se quedó en Brasil por una lesión en la rodilla derecha.

El flamante campeón del estadual de Río de Janeiro debutó el pasado sábado en el torneo "Brasileirao" con un empate 1-1 frente a Atlético Mineiro, como local.



PROBABLES FORMACIONES

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Mussis y Néstor Ortigoza; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi, Rubén Botta; y Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.



Flamengo: Alex Muralha; Rodinei, Réver, Rafael Vaz y Miguel Trauco; Marcio Araujo, Willian Arao y Matheus Savio; Gabriel, Paolo Guerrero y Everton. DT: Zé Ricardo.



Arbitro: Enrique Cáceres (Paraguay).

Cancha: San Lorenzo.

Hora: 21:45

TV: Fox Sports



