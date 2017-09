San Lorenzo se mide con el poderoso Real Madrid

San Lorenzo, bicampeón de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), asumirá hoy un difícil examen internacional de carácter amistoso, cuando enfrente al Real Madrid, uno de los equipos más poderosos de Europa y del mundo FIBA.

El partido, primero de la gira por territorio español que emprende el elenco 'azulgrana', se disputará en el Polideportivo Príncipe Felipe de la localidad de Arganda del Rey, ubicada a 27 kilómetros al sur de la capital española. Empezará a las 14:30 y será trasmitido en directo por la señal de cable TyC Sports.

El club de Boedo, ganador del último título de Liga al derrotar en la final a Regatas Corrientes (4-1), ya no tiene a Julio Lamas como DT. El entrenador hincha del 'Ciclón' se fue a comandar al representativo de Japón y su reemplazante es Gonzalo García, ex Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

San Lorenzo mantiene, sin embargo, a la base del plantel campeón. Continúan los santiagueños Gustavo Aguirre y Gabriel Deck, los marplatenses Selem Safar y Marcos Mata y el mendocino Matías Sandes, quienes contribuyeron a levantar la sólida imagen que el 'azulgrana' edificó en estas últimas dos temporadas.

A ellos se sumaron tres incorporaciones que jerarquizan: el base santafesino José Vildoza (Libertad de Sunchales); el escolta estadounidense Dar Tucker y el pivote cubano Javier Justiz Ferrer (ambos de Estudiantes de Concordia), todos de más que aceptable rendimiento durante la campaña 2016-2017.

"Llegué a una institución en donde se cumplen con todos los detalles. Estaba en una zona de confort como lo es Sunchales y ahora cualquier cosa es para descubrir y asombrarse", explicó el joven base Vildoza, uno de los refuerzos que arribaron a principios de temporada.

Enfrente estará Real Madrid, el equipo del DT Pablo Laso, que resultó finalista en la última edición de la Liga Endesa y que vuelve a tener en sus filas al base cordobés del seleccionado argentino, Facundo Campazzo.

El ex Peñarol de Mar del Plata tendrá la chance de cruzarse en una cancha con ex compañeros 'milrayitas' como Safar (no jugará hoy por una pequeña lesión) y Mata, pero lo esencial es que retornará al conjunto 'merengue', después de acumular dos años de experiencia en el UCAM Murcia, en donde jugó a préstamo.

"Estoy mucho más maduro en mi juego. Pero sigo divirtiéndome que es lo esencial. Jugar contra San Lorenzo nos ayudará mucho porque se trata de un equipo muy competitivo", elogió el armador titular del representativo albiceleste durante la última Copa América (AmeriCup).

San Lorenzo continuará su gira por España, antes de arrancar el Super 20 de la LNB, a fin de mes, con un nuevo amistoso que asumirá el viernes ante Barcelona, otro de los poderosos de la ACB española.

El club de Boedo repetirá, de esta manera, un periplo que encarriló 46 años atrás, allá por 1971, cuando el equipo azulgrana que por -ese entonces- se desempeñaba en la Asociación Metropolitana cumplió 11 partidos en territorio europeo. Ese buen rendimiento exhibido por el 'Ciclón' le permitió granjearse, tiempo después, el mote de 'Catedral', con el que fue reconocido por el ambiente basquetbolero.