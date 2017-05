El Patagónico | Deportes - 21 mayo 2017 San Lorenzo va por otra victoria para seguir dando pelea por el campeonato Será uno de los cinco partidos que darán continuidad a la 25ª fecha del Campeonato de la AFA de Primera división.

San Lorenzo, que viene de una heroica clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores de América, buscará hoy seguir prendido en el Campeonato de Primera división, cuando reciba a Aldosivi de Mar del Plata por la 25ta. fecha.

El 'Ciclón', escolta del líder Boca, y Aldosivi, uno de los peores equipos del torneo, jugarán desde las 16:15 en el Nuevo Gasómetro del Bajo Flores, con el arbitraje de Fernando Espinoza. Televisará El Trece.

El uruguayo Diego Aguirre, técnico de San Lorenzo, realizará algunos cambios obligados con respecto a la victoria en el clásico ante Huracán (1-0) y frente a Flamengo de Brasil por la Copa, ya que tiene suspendidos y lesionados. Paulo Díaz y Marcos Angeleri, quienes llegaron a las cinco amarillas, no serán de la partida y en defensa los reemplazarán Mathías Corujo y Fabricio Coloccini.

El uruguayo Corujo no juega en el Nuevo Gasómetro desde el 15 de marzo, cuando San Lorenzo perdió por 1 a 0 contra Atlético Paranaense por la Copa Libertadores.

El delantero Bautista Merlini, con una lesión en el isquiotibial, está descartado para hoy, y Aguirre también le daría descanso a Ezequiel Cerutti. Blandi, aunque arrastra algunas molestias, jugará de entrada.

Rubén Botta reemplazará a Merlini, en tanto que el "Perrito" Nahuel Barrios, gran figura del equipo en la heroica clasificación copera, también tendría lugar entre los titulares.

Después de haberse clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, tras una agónica victoria sobre Flamengo por 2-1 con gol de Fernando Belluschi a los 93 minutos, San Lorenzo pondrá todo en el campeonato local, ya que la Copa sigue recién en julio.

Belluschi, quien padece una molestia en el tobillo derecho, se entrenó en los últimos días de manera diferenciada junto con Néstor Ortigoza, pero ambos estarán frente a Aldosivi.

El entrenador del equipo marplatense, Walter Perazzo, decidió no convocar al volante Cristian Llama ni al delantero Sebastián Penco, titulares el sábado último en la derrota en Bahía Blanca ante Olimpo por 2 a 0, por bajo rendimiento. Leandro Sosa Otermín y Nicolás Miracco serán sus respectivos reemplazantes.

Además, Perazzo dispondría otras tres variantes en el equipo titular: Matías Vega por Pablo Campodónico en el arco, Nahuel Yeri por Pablo Lugüercio y Antonio Medina por Gastón Díaz.



Fuente: