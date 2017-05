El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 14 mayo 2017 San Lorenzo venció a Huracán y es único escolta del líder Boca Marcos Angeleri, a los 13 minutos del segundo tiempo, marcó el único gol del partido jugado en el "Tomás Adolfo Ducó". Con ese resultado, el "Ciclón" se ubica a tres puntos de la cima del campeonato.

San Lorenzo le ganó anoche el clásico de barrio a Huracán por 1-0, de visitante, y quedó como escolta del líder de Boca Juniors, en la continuidad de la 24ª fecha del torneo de fútbol de Primera División.

El único gol del equipo de Boedo lo convirtió el zaguero central Marcos Angeleri, a los 13 minutos del segundo tiempo.

San Lorenzo, con la victoria (la tercera consecutiva), llegó a 46 unidades, tres menos que el líder Boca (49, hoy jugará el superclásico con River); en tanto que Huracán, con la derrota (la tercera seguida de local), se quedó con 24 puntos.

Los primeros 45 minutos mostraron a un Huracán ambicioso, con protagonismo, plantado en campo rival, pero sin profundidad.

El 4-3-1-2 que dispuso el "Vasco" Azconzábal le permitió un dominio territorial y tenencia de balón, aunque le costó un poco generar situaciones de riesgo, más allá de que Alejandro Romero Gamarra (2m.), Mariano González (3m. y 18m.) y Daniel Montenegro (14m.) merodearon el gol.

San Lorenzo, en tanto, cedió campo y pelota, tuvo un par de chances con Franco Mussis (13m.) y Fernando Belluschi (39m.), pero nunca se sintió cómodo en el desarrollo del partido.

El 4-1-4-1 que planteó el DT uruguayo Diego Aguirre no le dio ni firmeza en defensa ni tenencia del balón y menos profundidad en ataque.

En el segundo tiempo Huracán profundizó aún más su dominio, Montenegro (7m.) se perdió un gol increíble, y San Lorenzo en su primera incursión ofensiva se puso en ventaja con el tanto de cabeza de Angeleri, a los 13 minutos.

Después llegaron los cambios de uno y otro técnico, que no modificaron ni el juego y menos los esquemas, y todo se jugó en campo del equipo visitante.

Huracán, con más amor propio que juego, intentó por todos los medios llegar al empate, pero sus limitaciones propias se lo impidieron.

San Lorenzo sumó su tercer triunfo consecutivo frente a Huracán y ganó en Parque de los Patricios después de ocho años.

En la próxima fecha, Huracán visitará a Independiente (el sábado) y San Lorenzo recibirá a Aldosivi de Mar del Plata, el domingo.



SINTESIS



HURACAN 0 - SAN LORENZO 1

Huracán: Marcos Díaz; Nicolás Romat, Martín Nervo, Mario Risso y Lucas Villalba; Lucio Compagnucci, Matías Fritzler y Mariano González; Daniel Montenegro; Norberto Briasco y Alejandro Romero Gamarra. DT: Juan Manuel Azconzábal.

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Juan Mercier; Ezequiel Cerutti, Franco Mussis, Fernando Belluschi y Rubén Botta; Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.

Gol ST: 13m. Angeleri.

Cambios ST: 12m. Diego Mendoza por Montenegro (H); 15m. Patricio Toranzo por Risso (H); 27m. Ezequiel Avila por Cerutti (SL); 30m. Juan Angulo por Compagnucci (H); 37m. Leandro Romagnoli por Botta (SL); y 44m. Fabricio Coloccini por Belluschi (SL).

Amonestados: Fritzler y Villalba (H). Mercier, Blandi, Navarro, Díaz y Angeleri (SL).

Incidencia: antes de comenzar el segundo tiempo, expulsado Diego Aguirre (SL).

Cancha: Huracán.

Arbitro: Fernando Rapallini.



PANORAMA DE LA 24A. FECHA



VIERNES

- San Martín 1 / Godoy Cruz 2.



AYER

- Estudiantes 1 / Gimnasia 0.

- Talleres 1 / Belgrano 1.

- Banfield 1 / Lanús 0.

- Atlético de Rafaela 1 / Atlético Tucumán 0.

- Huracán 0 / San Lorenzo 1.

- Olimpo 2 / Aldosivi 0.



HOY

14:00 Colón vs Unión, Darío Herrera.

15:00 Newell's vs Rosario Central, Federico Beligoy.

17:00 Boca vs River, Patricio Loustau.

19:00 Independiente vs Racing, Diego Abal.

19.15 Patronato vs Sarmiento, Nicolás Lamolina



MAÑANA

19:00 Arsenal vs Temperley, Mariano González.

19:00 Defensa y Justicia vs Quilmes, Jorge Baliño.

21:15 Vélez vs Tigre, Pedro Argañaraz.



