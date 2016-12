El Patagónico | Deportes - 07 diciembre 2016 San Lorenzo visita a Lanús en un duelo de dos que quieren terminar el año bien arriba

San Lorenzo de Almagro, que viene de dos triunfos consecutivos, visitará hoy a Lanús, actual campeón y que suma cinco éxitos al hilo, en un encuentro entre dos equipos que pelean por los puestos de vanguardia y que buscarán un triunfo para terminar el año bien arriba en el Campeonato de fútbol de Primera división, en el marco de la 14ta. fecha.

El partido se llevará a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez de la ciudad de Lanús, a partir de las 17, con el arbitraje de Mauro Vigliano y la transmisión a cargo de Telefe.

En este partido el Aprevide permitió la presencia de simpatizantes visitantes.

Este encuentro tiene como antecedente más cercano la final del Torneo Transición 2016 que disputaron el 29 de mayo pasado en el estadio Monumental de River Plate. Ambos clubes ganaron sus respectivas zonas, pero en la definición por el título, el "Granate" se impuso por un categórico 4-0 para sumar su segunda corona después del Apertura 2007.

En cuanto a lo futbolístico, el "Ciclón" atraviesa una racha positiva en el certamen de Primera división, ya que tras la caída ante Boca (2-1) hilvanó dos victorias consecutivas para quedar con 27 unidades.

Asimismo, el "Granate", luego de un comienzo irregular, encontró el sendero triunfal y ya son cinco los éxitos al hilo para colocarse apenas un peldaño por debajo de su rival de hoy con 25 puntos.

Por tal motivo, para ambos equipos, el duelo a jugarse en la "Fortaleza Granate" será trascendental para poder culminar el año lo más arriba posible y llegar a un 2017 bien colocado para afrontar la parte decisiva del certamen.

En San Lorenzo, la clave pasa por la recuperación de una de sus máximas estrellas Fernando Belluschi, quien no acusó molestias de la tendinitis que lo afectaba en el tobillo derecho y estará a disposición del entrenador Diego Aguirre.

El ex jugador de Newell's Old Boys de Rosario y River, que se ausentó del último duelo ante Unión (3-2) jugado en el Pedro Bidegain del Bajo Flores, regresará a la titularidad en lugar de Ezequiel Cerutti como única variante.

Por el lado de Lanús, la principal novedad será la vuelta del paraguayo Miguel Almirón para jugar su último partido en el club ya que luego emigrará al Atlanta United, de Estados Unidos, dirigido por Gerardo Martino.

El talentoso mediocampista ofensivo ingresará en lugar de Brian Montenegro en el único cambio en relación al último triunfo ante Rosario Central, de visitante (2-1), según dispuso el entrenador Jorge Almirón.

