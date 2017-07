El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 04 julio 2017 San Lorenzo y Regatas Corrientes abren hoy la final de la Liga Nacional en Boedo Desde las 22:00 se jugará el primer cruce en el estadio Polideportivo Roberto Pando. El "Ciclón" es el defensor del título y el principal candidato. Por su parte, los correntinos no contarán en los dos primeros partidos con el base estadounidense Donald Sims, quien viajó a Puerto Rico para casarse.

San Lorenzo, actual campeón de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), y Regatas Corrientes abrirán hoy la final del máximo torneo nacional de ese deporte en el estadio Polideportivo Roberto Pando, del barrio porteño de Boedo.

El cotejo inicial de la serie, que será al mejor de siete, comenzará a las 22.00 y lo televisarán TyC Sports y también la plataforma online LNB Contenidos, en la página oficial de la LNB.

San Lorenzo demostró su calidad a lo largo de toda la competencia, con un plantel extenso y grandes variantes, tanto en el ataque como en la defensa, por lo que arranca nuevamente una final como candidato al título.

Sin dudas, el manejo de Nicolás Aguirre desde la base y el 'pick' alto junto con los internos (Matías Sandes, Mathias Calfani y Jerome Meyinsse) es una de las armas letales a la hora de atacar el aro, ya que en cada penetración queda con la posibilidad de abrir la bola para los tiradores Selem Safar, Marcos Mata o los mismos Sandes y Calfani, quienes cuentan con una buena mano al momento de salir desde los 6,75.

Además, el santiagueño Gabriel Deck mostró un alto nivel durante todo el certamen, con una gran potencia en sus piernas y una enorme explosión cuando toca correr. A su vez, el ex Quimsa dejó en claro que es uno de los mejores en el uno contra uno.

El "Ciclón" es el equipo que menos puntos recibió (73 por partido) y la segunda ofensiva más destacada (84), solamente por detrás de Regatas (85.4). Por eso, una de las claves de la final pasará por ver qué conjunto domina en el aro de enfrente.

Por su lado, los correntinos no contarán en los dos primeros partidos con el base estadounidense Donald Sims, quien viajó a Puerto Rico para casarse.

Está claro que su baja será sensible en el funcionamiento de los dirigidos por Gabriel Picatto, teniendo en cuenta que es la principal vía goleadora (18.7 puntos), seguida de cerca por el experimentado Paolo Quinteros (18.1).

La presión recaerá sobre Santiago Vidal y el juvenil Juan Arengo, quienes tendrán la obligación de disimular la ausencia de una de las figuras del plantel.



Fuente: