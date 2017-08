Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 13 agosto 2017 San Martín empató con Universitario y Tiro Federal sigue como único líder En un campo de juego que presenta vestigios del temporal, ambos equipos estuvieron carente de eficacia. Y el dueño de casa no supo aprovechar el hombre demás desde el minuto 18 del complemento, cuando por doble amarilla se fue del campo de juego Carlos Ludden en el equipo estudiantil.

Un partido malo, en un campo de juego que todavía no se recupera del barro, fue el que protagonizaron sin goles San Martín y Universitario, en el cierre de la primera rueda del Torneo de fútbol de la categoría C de Comodoro Rivadavia.

Ni siquiera el empuje desde el fondo de Leonardo Montesinos en el local alcanzó para que la balanza se incline a favor de alguno de los planteles.

En el marco en general, la cancha de San Martín luce un doble demarcado. Una es la de cal que marca las medidas reglamentarias, la otra un arroyito de agua de origen dudoso que corre por detrás de uno de los arcos.

Con la pelota en movimiento, fue Universitario que puso un poco más de ímpetu en llegar a la portería rival. Evidenciado en un remate de Marcos Bellido por encima del horizontal a los 10'.

San Martín tendría su respuesta en una buena jugada colectiva entre Fabián Chiguay y Diego Ramírez, que finalizó en las piernas y la ejecución de Franco Sobarzo, que por muy poco no bajó el sol.

Sin muchas emociones, la primera etapa se iría con un remate desde tres cuartos de Montesinos a las manos de Carlos De Martín. Y la chance más clara de toda la tarde al minuto 46, cuando una asistencia de fondo sobrepaso a la defensa local, para que Néstor De Brito quede mano a mano con Rafael Sobarzo, pero en el tiro a la carrera fue el portero el que se llevó la felicitación del delantero por taparle el grito de gol.

En el complemento, la historia no varió mucho, y cuando iban 18' de juego Carlos Ludden hizo una falta innecesaria al tomar de la camiseta a su rival, para que sume su segunda amarilla y Universitario se quede con un hombre menos.

A pesar de ello, San Martín no tuvo mayor predominio del partido, Universitario sumó desorden y Milton Haro decidió no dar minutos adicionales para cerrar un partido que queda para el olvido por la falta de emociones.



SINTESIS



SAN MARTIN 0 - UNIVERSITARIO

San Martín: Rafael Sobarzo; Leonardo Montesinos, Leandro Barría, Raúl Moyano y Franco Sobarzo; Diego Ramírez, Fabián Chiguay, Juan Cabrera y Luis Vásquez; Matías Díaz y Nicolás Castillo. DT: Mariano Cabrera.

Universitario: Carlos De Martín; Lucas Bellido, Marcos Barrientos, Elías Quinenao y Cristian Miaich; Diego Peralta, Franco Bellido, Carlos Ludden y Marcos Bellido; Axel Lescano y Néstor De Brito. DT: Julián Carrizo.

Goles: no hubo.

Cambios PT: Elías Díaz x Miaich (U).

Cambios ST: en el inicio Luis Falcón x Moyano (SM); 15' Iván Márquez x De Brito (U) y Ariel Miranda x Chiguay (SM); 21' Mauro Alvarado x Ramírez (SM); 37' Martín Pereyra x Lescano (U).

Amonestados: Raúl Moyano (SM); Lucas Bellido, Marcos Bellido (U).

Incidencias ST: 18' expulsado por doble amarilla Carlos Ludden (U).

Figura: Leonardo Montesinos (SM).

Arbitro: Milton Haro.

Cancha: San Martín.



PANORAMA DE LA 7A. FECHA



Ayer

- San Martín 0 / Universitario 0.



Jugados el sábado 5

- General Saavedra 2 / Tiro Federal 1.

- Caleta Córdova 3 / Talleres Juniors 2.

Libre: M.B. Ciudadela.



PROXIMA FECHA



- M. B. Ciudadela vs Talleres Juniors.

- General Saavedra vs Universitario.

- Caleta Córdova vs Tiro Federal.

Libre: San Martín.



