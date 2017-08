El Patagónico | Deportes - 22 agosto 2017 San Miguel se clasificó para las semifinales en la categoría U13

San Miguel de Río Gallegos derrotó ayer a Hispano Americano también de la capital santacruceña por 72 a 56 y de esa manera se clasificó para jugar las semifinales de la categoría U17 del torneo "Ramón 'Cacho' Morel" que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol.

De esa manera, San Miguel se convirtió en el rival de Gimnasia 'Blanco' con quien se enfrentará el sábado en el Socios Fundadores. La otra "semi" la protagonizarán en el gimnasio 'Diego Simón', Federación Deportiva y Escuela de Pico Truncado.

Cabe destacar que en U15 y U17 hay dos partidos pendientes, que se disputará el sábado por la mañana, mientras que en horas de la tarde, los ganadores estarán jugando por las semifinales.

Por otra parten también, se informa que los cruces a semifinales de la categoría U-23 se jugarán el viernes y sábado.



PANORAMA



Ayer

Por Zona 'A' Categoría U-13

En el gimnasio "Escuela 39 Río Gallegos" – Rama Masculina

- San Miguel 72 / Hispano Americano 56.



PROGRAMA



Viernes 25-Agosto-17

Semifinal – Categoría U-23

En el Socios Fundadores - Rama Masculina

19:30 Federación Deportiva vs Náutico Rada Tilly (U23).

21:30 Gimnasia vs San Miguel (U23).



Sábado 26-Agosto-17

Por Zona 'A' Categoría U-15

Gimnasio "A confirmar" – Rama Masculina

10:00 Hispano Americano vs Escuela de Pico Truncado (*)

(*) El ganador deberá jugar con Gimnasia 'Blanco' 1ro. Zona 'B' el sábado por un lugar en la fina el día domingo.



Categoría. U-17

En el Socios Fundadores – Rama Masculina

10:00 Náutico Rada Tilly vs San Miguel (*)

(*) El ganador jugará con Hispano Americano el sábado por un lugar en la final el día domingo.



Semifinal

En el gimnasio "D. Simón" – Rama Masculina

14:00 San Miguel vs Federación Deportiva (U15).

15:30 Escuela de Pico Truncado vs Federación Deportiva (U13).

17:00 Hispano Americano vs Gdor Náutico Rada Tilly vs San Miguel. (U17).



En el Socios Fundadores – Rama Masculina

14:00 Gimnasia 'Blanco' vs San Miguel (U13).

15:30 Gimnasia 'Blanco' vs Gdor. (Hispano vs Escuela Pico Truncado) (U15).

17:00 Gimnasia 'Negro' vs Gimnasia 'Verde' (U17).



Final – Categoría U-23

En el Socios Fundadores - Rama Masculina

19:00 3er. Puesto – Perdedores Viernes 25.

21:00 1er. Puesto – Ganadores Viernes 25.

Tener en cuenta que los juegos de los 3ros. puestos se jugarán el día domingo en el Gimnasio Diego Simón.



Domingo en el gimnasio Diego Simón – Rama Masculina

08:30 3er. Puesto (U15).

10:00 3er. Puesto (U13).

11:30 3er. Puesto (U17).



En el Socios Fundadores - Rama Masculina

15:00 1er. Puesto (U15).

16:30 1er. Puesto (U13).

18:00 1er. Puesto (U17).

20:00 Premiación



Fuente: