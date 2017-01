Santa Cruz también mantendrá inmóviles los feriados del 24 de Marzo y 2 de Abril

Caleta Olivia (agencia)De esta manera, Santa Cruz se suma a las firmes posturas que ya establecieron otros gobiernos provinciales y numerosos municipios de todo el país que consideran que se trata de fechas que tienen un profundo significado en la historia reciente de la Argentina.En este contexto, la gobernadora Alicia Kirchner ya habría firmado el decreto que declara como fechas no laborables en el ámbito de la Administración Pública Provincial los días 24 de Marzo, conmemorativo al "Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia", y 2 de Abril: "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas".A partir de esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo santacruceño, se invitaría al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a las municipalidades, a las comisiones de fomento, entidades bancarias y actividad privada a adherir a la medida.De hecho, queda reflejado que esta decisión se adoptó en rechazo a la medida tomada por el Gobierno nacional que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 52/2017 excluye como feriados nacionales inamovibles a las fechas que reivindican la memoria ante el terrorismo de Estado y la dictadura cívico militar, así como la gesta histórica a fin de la recuperación de soberanía sobre nuestras "Islas Malvinas". También dispuso que sean movibles los feriados por la muerte de Manuel Belgrano (20 de junio), lo que fue duramente cuestionado en Rosario, y el del 17 de agosto (en memoria de José de San Martín), lo cual no cayó bien en Corrientes.El traslado de esos feriados, que ya se publicó en el boletín oficial, generó gran indignación, particularmente en organizaciones de derechos humanos y en centros de ex combatientes o veteranos de la guerra de Malvinas, como así también en ámbitos políticos e instituciones comunitarias.SERIAS CRITICASEn ese sentido, vale recordar que el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, calificó a la disposición de Macri como "una barbaridad" y dijo que en su provincia hará "respetar" las dos fechas."Hay que ser serios porque no puede ser que corran feriados tan significativos que hacen a la historia de nuestro país; son heridas que no van a cerrar", expresó el mandatario chubutense. Por su parte, el intendente de la localidad bonaerense de San Martín, Gabriel Katopodis, de filiación peronista, tuiteó: "Convocaremos a todos los intendentes y gobernadores del país a sumarse a una campaña porque el 24 de Marzo no pertenece a un gobierno de turno sino a la democracia".Lo mismo hizo Pablo Javier Zurro, intendente de Pehuajó, quien afirmó que bajo ningún punto de vista esos feriados pueden ser movibles ya que "son fechas muy importantes en las que todos los argentinos debemos recordar y reflexionar sobre lo sucedido para que no se vuelvan a repetir los capítulos más sangrientos y oscuros de la historia nacional".