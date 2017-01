El Patagónico | Deportes - 20 enero 2017 Santiago Mallo: "debo pelear bien arriba" Santiago Mallo será uno de los encargados de comandar los Ford Focus III de la Escudería FELA en la temporada 2017 del TC2000 y, además, tendrá el desafío de revalidar los títulos obtenidos por la escuadra con base en Villa Carlos Paz en las temporadas anteriores.

- ¿Es un voto de confianza por parte del equipo hacia vos por tu tarea realizada en el 2016?

Es un voto tanto mío hacia el equipo como del equipo hacia mí. La Escudería FELA me dio todas las armas para que yo pudiera acelerar mi aprendizaje y tuvo sus frutos dándole grandes resultados hacia final de año. Esto fue lo que impulsó a apostar a un gran 2017 con toda mi confianza hacia ellos y ellos apostando a mí.



- ¿Qué análisis haces de tu 2016?

Fue un año que arrancó muy difícil. Muchos choques, roturas y abandonos prematuros, que dé a momentos me hicieron dudar en seguir. Por suerte, la solidez del equipo y toda la confianza de ellos me impulsó a una gran segunda parte del año, llevándome a casa varios podios y mi primera victoria, lo cual me dejó un saldo muy positivo.



- ¿Qué objetivos te planteas para este año?

Producto del gran fin de año que tuvimos, el equipo elevó la vara y me impulsó a dar pelea en el campeonato. Para eso es necesario mucha solidez, espero tenerla y poder estar a la altura de las circunstancias.



- Con la nueva estructura de la escudería FELA en el Súper TC2000, ¿Soñas con dar el salto?

Un piloto de TC2000 siempre tiene aspiraciones a subir al Súper TC2000, pero por el momento quiero enfocarme en tratar de cumplir mis objetivos en esta categoría.

