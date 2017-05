El Patagónico | Deportes - 27 mayo 2017 Santiago Melo: "lo importante es tener los objetivos claros" Que el plantel de Primera sea el espejo y el ejemplo a seguir. Que logren clasificar al Torneo Regional. Que tengan un buen desempeño en el Austral y que puedan conformar el equipo de Intermedia son parte de las metas que se propuso el joven de 32 años junto a su equipo de trabajo a la hora de postularse con su proyecto para dirigir. El presente es por demás prometedor en el club de barrio Pueyrredón.

El presente le sonríe a Deportivo Portugués, no solo en la Primera división sino también en el resto de las categorías.

Sin embargo, el fin de semana pasado el plantel mayor no la tuvo nada fácil en el arranque con Patoruzú, pero a fuerza de aciertos en el relevo del cuadro que conduce desde este año Santiago Melo, pudieron construir la victoria y mantenerse como líderes del Torneo Austral.

Ahora les resta un difícil compromiso, ganar en condición de visitante en Trelew RC. A pesar de ello, su entrenador habló con El Patagónico y sostuvo que el equipo piensa en el partido a partido.

"Vamos a partido a partido, con un plantel muy consolidado y conformado por 30 personas que con responsabilidad y compromiso entrenan para ello. Por eso apostamos a lo que se viene cada fin de semana, no pensamos en el más allá. Igual en el Torneo Preparación arrancamos con una derrota, y en base a ello fuimos construyendo el equipo. Acá todos pensamos en forma colectiva. Entonces el mérito es colectivo. Lo importante es tener los objetivos claros", reafirmó el DT.

Santiago desde hace años dirigía las juveniles del club, hasta que se animó y presentó un proyecto por tres años junto a un equipo de trabajo que se completa con Santiago Gil, Jesús Leiva; Manuel Caldas (manager) y Pachu Lempi (utilero).

"En la actualidad contamos con un equipo bien parejo, por eso a veces reservamos a los que pueden empujar para el segundo tiempo. No hay un equipo titular y otro distinto de suplentes. Y todos lo entienden así y salen a dar su aporte cuando les toca salir a la cancha. El compromiso es de todos por igual, dentro y fuera de la cancha", acotó.

Cuando se retiró en 2015, Melo supo que lo suyo era seguir en el rugby como entrenador. Por ello, se dedicó con los más chicos hasta que le tocó dar el salto con el plantel mayor.

"Que la Primera sea el espejo y el ejemplo a seguir. Que cada jugador ponga la misma responsabilidad tanto en lo deportivo como en lo institucional o extra rugby. Poder conformar la Intermedia, que ya la tenemos, y lograr clasificar al Regional y tener una buena actuación en el Torneo Austral son parte de los parámetros que nosotros nos pusimos como cuerpo técnico. Luego si se dan o no los resultados es otro tema. Ahora los resultados acompañan, pero nos toca Trelew RC de visitante que siempre nos fue difícil ganar. Pero reitero, lo primordial es tener los objetivos claros. Y en base a ello vamos haciendo camino", sentenció.

