Santiago Mocorrea habría intentado seducir a Pampita antes de conocer a Lali

Lali no quería confirmar su relación con el productor musical hasta que fue obligada a dar la cara tras la filtración de las fotos de ambos muy acaramelados.

Lali Espósito ocultó lo más que pudo su romance con Santiago Mocorrea, hasta que aparecieron las fotos en las que se los podía ver muy acaramelados en Punta del Este y debió dar la cara.

Sin embargo, no se la jugó del todo y sólo atinó a decir que se estaban conociendo y no habló de romance ni noviazgo.

En este marco, según reveló Yanina Latorre existiría un trasfondo de la negación. La panelista lanzó muy contundente: "Le cuesta blanquear porque él, antes de estar con Lali, la buscó a Pampita. Esto fue el año pasado cuando Pampita estaba sola. Yo vi un mensaje que me mostró un periodista. Lali no estaría segura de blanquearlo porque antes se quiere asegurar de que no es otra buscador de famosas".

Más detalles en RatingCero.com