Santiago Motorizado: "puede que este sea nuestro disco más pop y más dark"

El grupo indie platense Él mató a un policía motorizado lanzó ayer su nuevo disco "La Síntesis O'Konor"' que presentará desde anoche con una serie de cuatro shows en el Niceto Club y con el que avanzan en un pop-rock mucho más elaborado, que abreva en aguas del kraut rock y del dark, gracias a la mano de Eduardo Bergallo como productor.

El bajista y vocalista Santiago Motorizado junto a los guitarristas Niño Elefante y Pantro Puto, el baterista Doctora Muerte y el tecladista Chatrán Chatrán viajaron este verano a Estados Unidos para dirigirse junto a Bergallo a los estudios Sonic Ranch, en el estado de Texas, a pocos kilómetros de las ciudades de El Paso y Ciudad Juárez.

Horas antes de su primer show, Santiago Motorizado charló con Télam sobre el nuevo disco:

T: ¿Por qué "La Síntesis O'Konor"?

Santiago Motorizado: "La Síntesis O'Konor" era un concepto que teníamos hace un tiempo, que lo teníamos dando vueltas pero no habíamos tenido la oportunidad de bautizar un disco así y lo terminamos eligiendo. En un momento fue un programa de radio de Manu y le dije que cambiara el nombre porque por ahí lo usábamos para el disco, y lo cambió.

T: En este disco en materia de letras se lo nota enamorado...

SM: Medio romántico y medio melancólico me parece que quedó. No quería que las letras fueran tan melancólicas pero salió así.

T: ¿Querían krautrock?

SM: Y también británico a full. Para mí es muy Go Neko y directamente a partir de eso más kraut, por lo menos era la intención. Me copa cuando me dicen algo que no nos damos cuenta y me descoloca. Me suena Go Neko, más que nada.

T: ¿Cómo hicieron para que perdieran el protagonismo las violas, que son siempre importantes en la banda? ¿Se pusieron a grabar maquinitas?

SM: Gusti grabó pianos, sintetizadores, grabó un tema en marimba y esto estuvo buenísimo. Históricamente la banda tuvo las guitarras muy al frente y con el tiempo se fue ordenando, antes era una cosa muy de acumular y acumular para que se generara una pared de sonido de guitarra que nos gustaba. Ahora eso ya está hecho, ya lo hicimos y empezamos a encarar desde otro lado. Las canciones estaban compuestas con otra forma y cuando empezamos a armarlas entendimos que había que dejar el espacio a otros sonidos, el bajo tiene una presencia que no tenía en otros discos.

T: ¿Es el disco más pop?

SM: Puede ser, tiene momentos de pop bastante clásico. "Fuego", la última canción, casi no tiene guitarras, está sostenido por los sintetizadores, el bajo y la batería y eso es algo novedoso que habíamos mostrado en "Madre". Más allá de buscar el cambio también está la esencia de Él Mató. Él Mató puede sonar como Él Mató y prescindir de las guitarras. También Bergallo nos planteó poner la voz más arriba y aunque tengo que ir a una profesora de canto y no estoy orgulloso de no haber ido, le dimos mucha bola a la voz y se nota que alcanzamos una calidez diferente a la de los otros discos nuestros.