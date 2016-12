El Patagónico | Deportes - 14 diciembre 2016 Sarmiento de Ayacucho fue castigado con la pérdida de la categoría Fue a raíz de los incidentes en el partido ante Sansinena de General Cerri por una de las semifinales del torneo Federal B. Tampoco podrá actuar en el Federal C, y deberá jugar la temporada próxima en la liga de Ayacucho.

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sancionó con la pérdida de categoría a Sarmiento de Ayacucho por los incidentes en el encuentro frente a Sansinena de General Cerri, como consecuencia de las serias agresiones de los simpatizantes y jugadores del club al árbitro Claudio Elichiri, en el encuentro por una de las semifinales del torneo Federal B.

En consecuencia, Sarmiento, que actualmente participa del torneo Federal B, fue sancionado con la pérdida de categoría, pero tampoco actuará en el Federal C, y deberá jugar la temporada próxima en la liga de Ayacucho.

Sarmiento de Ayacucho y Sansinena de General Cerri jugaron el pasado 4 de diciembre con parcial favorable para los visitantes por 2 a 1, y el árbitro Elichiri suspendió el encuentro a los 20 minutos del segundo tiempo al ser atacado a trompadas y puntapiés por jugadores e hinchas del club local.

En consecuencia, el presidente José Didio fue sancionado por dos años y el jugador Cristian Curuchet fue suspendido por un año y su compañero Javier Viere fue castigado con quince fechas, mientras Alex Morales recibió diez fechas de pena y el director técnico Mariano Larrea también fue condenado por quince fechas.

El árbitro Claudio Elichiri fue atacado a trompadas y puntapiés por hinchas y jugadores de Sarmiento cuando se produjo el segundo gol de Sansinena (en la cancha ganó 2 a 1), tras un contraataque luego de una evidente falta en las inmediaciones del área visitante que favorecía a los de Ayacucho y no fue sancionada.

Este fallo ejemplar y sin precedentes del Consejo Federal contempla que Sarmiento, no sólo descendió a la Liga de origen que le corresponde al equipo Ayacuchense, sino que se le prohíbe jugar torneos federales por al menos dos ediciones, pudiendo recién reingresar al Federal C (si clasifica en su Liga) en el 2019.

Ademas, se multó con la suma de 300.000 pesos al club y la sanción de dos años de suspensión a su presidente, Carlos Didio, se extiende para ejercer cualquier cargo durante ese período.

La semana pasada el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal había dado por finalizado el encuentro con el resultado a favor del club bahiense por 1 a 0.

