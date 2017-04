Sarmiento: le mordió un brazo a su ex pareja para sacarle las llaves del auto

Tras una discusión con su ex pareja, un hombre llegó a morderle un brazo para que ella soltara las llaves del auto, ya que se las había arrebatado. Un juez le prohibió acercarse a la mujer, pero al poco tiempo se reencontró con esta y la trasladó bajo amenazas hasta Rada Tilly, donde la salvaron dos agentes de Tránsito que dieron aviso a la policía. Ayer fue imputado por lesiones, desobediencia y privación de libertad.La audiencia contra Armando Ramón Giraldo (47) se desarrolló en la Oficina Judicial de Sarmiento y fue presidida por el juez penal, Alejandro Rosales. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el funcionario Ezequiel Castro, mientras que el sospechoso recibió el asesoramiento del abogado de la Defensa Pública, Miguel Moyano.En ese contexto Castro informó que el primer incidente que investigará será el ocurrido el 25 de enero de este año. Ese día la víctima mantuvo una discusión con el imputado y le quitó las llaves del vehículo. Según consta en la denuncia, la reacción de Giraldo fue morderle el brazo derecho a la mujer para recuperar las llaves y luego retirarse del lugar.Asimismo, se indicó que dos días después de ese incidente el juez Gustavo Antoun dispuso la exclusión del hogar, prohibición de contacto y prohibición de comunicaciones, por cualquier medio, de Giraldo para con la víctima.A pesar de ello, alrededor de la 1 del 30 de enero, el imputado se contactó con la víctima y le propuso una cita. El encuentro se concretó en un sector de ingreso al barrio "Las Cañitas". Allí Giraldo esperó a su ex pareja en un Chevrolet Astra. Cuando la mujer subió al auto él comenzó a conducir en dirección a Comodoro Rivadavia. Durante el viaje la insultó y amenazó. Luego de pasar por la costanera de esta ciudad y comprar comida, se dirigió a la playa de Rada Tilly y estacionó en la Bajada N°11.En ese momento pasaron caminando dos empleados de Tránsito de la Municipalidad de Rada Tilly y al observar hacia el interior del auto interpretaron que la mujer necesitaba ayuda. Por esa razón dieron aviso a la Guardia Urbana y a la policía. Cuando los efectivos identificaron a Giraldo. En tanto la víctima les relató que había sido trasladada desde Sarmiento contra su voluntad y bajo amenazas.El representante de la parte acusadora sostuvo que la calificación legal provisoria que se le atribuye al imputado es la del delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por una persona con la que mantuvo una relación de pareja, en concurso real con desobediencia y privación de la libertad. También peticionó un plazo de seis meses para finalizar la investigación.A su turno, Moyano no formuló objeciones a la apertura de investigación y tampoco se opuso a las peticiones efectuadas por Castro.Tras escuchar a las partes, el juez Rosales formalizó la investigación preparatoria de juicio contra Arnaldo Giraldo en orden a las calificaciones escogidas por la Fiscalía y otorgó el plazo de seis meses para presentar la acusación.