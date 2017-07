Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 03 julio 2017 Sarmiento sumó su primer triunfo con goleada ante Oeste Juniors El "Depo" logró una aplastante victoria por 6-2, como visitante, en el césped sintético de Huracán. El partido estaba pendiente de la segunda fecha del torneo Inicial A de Comodoro Rivadavia. Jonathan Ñanco en dos ocasiones, Oscar Pacheco, Leandro Muñoz, Gustavo Cabezas y Carlos Chiquelli marcaron para los lacustres, que habían empezado perdiendo. Los dos goles del equipo de Valle C fueron de Gustavo Monserrat.

Deportivo Sarmiento mantuvo la intensidad cuando Oeste Juniors propuso en el inicio, y fue de menor a mayor para incrementar un marcador que le permitió ganarle por goleada de 6 a 2 al cuadro de Valle C, en el encuentro que estaba pendiente de la 2ª fecha del torneo Inicial A de fútbol de Comodoro Rivadavia.

Desde el inicio, Gustavo Monserrat tuvo la sapiencia suficiente para ganarle las espaldas en más de una ocasión a la defensa de Sarmiento, para que a los 8' y tras meter presión, recuperar la pelota al borde del área grande y venza a Fabián Loncopán, que estaba adelantado.

El "Chacarero" no se amilanó, y un minuto más tarde llegaba a área rival en bloque para que tras un remate de Gustavo Cabezas, el arquero de Valle C Marcos Carrizo diera rebote para el empate parcial de Oscar Pacheco.

Sarmiento mantuvo el ímpetu, y eso hizo que a los 21' el partido tuviera un impasse por las tres pelotas que superaron los parapelotas y tuvieron destino incierto.

El retorno del encuentro llegó con gol de Gustavo Cabezas que, por la izquierda, ingresó a campo rival y la picó ante la salida del portero de Oeste.

Sobre los 32' llegaría una nueva avanzada por derecha, y esta vez sería Leandro Muñoz quien cruzaría su disparo para establecer el 4 a 1.

Antes de la ida a los vestuarios, Oeste tendría dos ocasiones claras a través de Monserrat y Diego Bellido. Pero Loncopán se esmeraría en las dos ocasiones.

En el complemento, Monserrat volvió a complicar a la defensa de Sarmiento, avanzó en complicidad con Carlos Pereyra y marcó el segundo gol.

A pesar del marcador a su favor, Sarmiento no se plantó para aguantar el resultado y fue por más. Así a un minuto de que Oeste festejará el segundo gol, Jonathan Ñanco concretó con eficacia el centro hacía atrás de Gustavo Cabezas.

Oeste sintió el desgaste, y a poco del final, Bruno Lefipán calcó la jugada del gol anterior para que la pelota quede a merced de Carlos Chiquelli, para que cierre la goleada.



SINTESIS



OESTE JRS. 2 - DEPORTIVO SARMIENTO 6



Oeste: Marcos Carrizo; Ignacio Rodríguez, José Sáez, Mariano Ortiz y Matías Quidimán; Carlos Pereyra, Fernando Saldaño, Nahuel Neira y Facundo Ruarte; Diego Bellido y Gustavo Monserrat. DT: Marcelo Saldaño.

Sarmiento: Fabián Loncopán; Maximiliano Coombes, Lucas Aybar, Alexander Cabezas y Darío Lefipán; Gustavo Cabezas, Marcos Hourcade, Oscar Pacheco y Nahuel Taffarel; Leandro Muñoz y Jonathan Ñanco. DT: Javier Guerreiro.

Goles PT: 8' Gustavo Monserrat (OJ); 9' Oscar Pacheco (DS); 26' Gustavo Cabezas (DS) y 32' Leandro Muñoz (DS).

Goles ST: 12' Gustavo Monserrat (OJ); 13' y 28' Jonathan Ñanco (DS); 39' Carlos Chiquelli (DS).

Cambios ST: inicio Rodrigo Mercado x Ortiz (OJ); 14' Bruno Lefipán x Pacheco (DS); Carlos Chiquelli x Taffarel (DS); 38' Lavalle x Bellido (OJ).

Amonestados: Fernando Saldaño y Mariano Ortiz (OJ); Gustavo Cabezas (DS).

Incidencias: no se registraron.

Figura: Jonathan Ñanco (DS).

Arbitro: Alejandro Sepúlveda.

Cancha: Huracán (Oeste local).



PROXIMA FECHA: 3ERA.



- Deportivo Sarmiento vs Petroquímica.

- Deportivo Roca vs Florentino Ameghino.

- CAI vs Oeste Juniors,

- Jugado: Huracán 0 / Jorge Newbery 3.



PANORAMA DE LA 2DA. FECHA



- Florentino Ameghino 1 / Huracán 2.

- Petroquímica 1 / Deportivo Roca 2.

- Jorge Newbery 2 / CAI 2.

- Oeste Juniors 2 / Deportivo Sarmiento 6.



