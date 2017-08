El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 22 agosto 2017 Sarmiento venció a Oeste en un gran partido y es escolta transitorio Le ganó 4-2 como local, en uno de los partidos correspondientes a la novena fecha del torneo Inicial A de Comodoro Rivadavia. Leandro Muñoz se despachó con tres goles y el restante del "Depo" lo señaló Kendry Tejada. Para los de Valle C convirtieron Fernando Saldaño y Carlos Pereyra. Ahora el equipo lacustre está segundo, con un punto más que Newbery, que mañana visita al líder CAI.

Deportivo Sarmiento derrotó 4-2 como local a Oeste Juniors, por la novena fecha del torneo Inicial A de fútbol de Comodoro Rivadavia, y quedó como escolta transitorio.

El "Depo" ahora suma 16 puntos, uno más que Jorge Newbery y cuatro menos que el líder Comisión de Actividades Infantiles, quien justamente mañana recibirá al "Aeronauta".

Más allá del resultado final, fue un partido complicado para el equipo conducido por Javier Guerreiro, quien ayer festejó su cumpleaños con una victoria.

Arrancó ganando el dueño de casa, con gol de quien sería el dueño del hat-trick de la tarde, Leandro Muñoz a los 7' de la etapa inicial, pero la visita sorprendió con dos goles seguidos poco antes del entretiempo, a los 39' y 43' por medio de Fernando Saldaño y Carlos Pereyra, respectivamente, tras sendos tiros de esquina.

Sarmiento arrancó el segundo tiempo decidido a darlo vuelta lo antes posible. Así, a los 12', empató Muñoz luego de un córner y a los 23' revirtió la cuenta el mismo delantero.

Para coronar el resultado, después de que a los 39' se fuera expulsado Mariano Ortiz en Oeste, por doble amonestación, el ingresado Kendry Tejada marcó el 4-2 final a los 42'.

Así, el "Depo" mostró su temple en la adversidad para seguir en los primeros lugares del certamen. Por su parte, el cuadro de Valle C no supo sostener la levantada y lo pagó caro.



SINTESIS



DEPORTIVO SARMIENTO 4 - OESTE JRS. 2



Sarmiento: Fabián Loncopán; Carlos Cabezas, Lucas Aybar, Dante Castillo y Marcelo Lefipán; Gustavo Cabezas, Marcos Hourcade, Bruno Pintos y Bruno Lefipán; Juan Taffarel y Leandro Muñoz. DT: Javier Guerreiro.

Oeste: Isaías Guzmán; Matías Quidiman, José Sáez, Mariano Ortiz y Brian Quidiman; Diego Barrientos, Rodrigo Mercado, Facundo Ruarte y Franco Zamorano; Fernando Saldaño y Carlos Pereyra. DT: Marcelo Saldaño.

Goles PT: 7' Leandro Muñoz (DS), 39' Fernando Saldaño (OJ) y 43' Carlos Pereyra (OJ).

Goles ST: 12' y 23' Leandro Muñoz (DS); 42' Kendry Tejada (DS).

Cambios ST: 10' Oscar Pacheco por Pintos (DS); 16' Kendry Tejada por B. Lefipán (DS); 30' Diego Bellido por Barrientos (OJ); 34' Aarón Llanquinao por Muñoz (DS) y 36' Marcelo Mujica por Zamorano (OJ).

Incidencia ST: 39' expulsado Mariano Ortiz (OJ) por doble amonestación.

Amonestados: M. Lefipán, Muñoz y Tejada (DS). Sosa, B. Quidiman y Saldaño (OJ).

Cancha: Sarmiento.

Arbitro: Luis Fimiani.



PANORAMA DE LA 9A. FECHA



Ayer

- Deportivo Sarmiento 4 / Oeste Juniors 2.

- Florentino Ameghino 1 / Huracán 0.

- Deportivo Roca 0 / Petroquímica 0.



Mañana

- CAI vs Jorge Newbery.

Cancha: USMA.

Arbitro: Juan Linares.

Asistentes: Carlos Motto y Nicolás Ibarnegaray.



