30 abril 2017 Savio se mide con la CAI en el Socios Fundadores

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB) continuará esta tarde con el desarrollo del torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel" en sus diferentes categorías.

En ese contexto, Domingo Savio se medirá desde las 16:30 en el Socios Fundadores con Comisión de Actividades Infantiles en Primera división, donde previamente se enfrentarán ambos clubes pero de manera amistosa con sus jugadores de U13 y U14.

En Náutico Rada Tilly, mientras tanto, el local se medirá con Escuela Municipal Caleta Olivia en U15 (Náutico 'Amarillo' con Caleta 'A' y Náutico 'Negro' con Caleta 'B'. Además se enfrentarán en U17, U13 y finalmente se enfrentarán ambas instituciones en la división U23.

Asimismo, también tendrán actividad las chicas con la disputa de un partido correspondiente al torneo Patagonia Sur que organiza el Comité Femenino de Básquet junto a la ACRB. El partido correspondiente a la categoría Mayores y lo protagonizarán en el gimnasio "Diego Simón", el local Federación Deportiva y Deseado Juniors.



PROGRAMA



Hoy en el Náutico Rada Tilly - Rama Masculina

14:00 Náutico Rada Tilly 'Amarillo' vs Escuela Municipal Caleta Olivia 'A' (U15).

15:30 Escuela Municipal Caleta Olivia 'B' vs Náutico Rada Tilly 'Negro' (U15).

17:00 Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Caleta Olivia (U17).

18:30 Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Caleta Olivia 'Gsio. Mosconi' (U13).

20:00 Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Caleta Olivia (U23).



En el Socios Fundadores - Rama Masculina

15:00 CAI vs Domingo Savio (amistoso, U13-U14)

16:30 Domingo Savio vs CAI (Primera).



En el gimnasio Diego Simón - Rama Femenina

18:00 Federación Deportiva vs Deseado Juniors (Primera)



Mañana en el gimnasio Diego Simón - Rama Masculina

10:00 Federación Deportiva vs Escuela de Pico Truncado (U17).



En el Socios Fundadores - Rama Masculina

10:00 Escuela Municipal Caleta Olivia vs Gimnasia y Esgrima 'Negro' (U17).

15:00 Gimnasia 'Blanco' vs Escuela Municipal Caleta Olivia (U17).

16:30 Gimnasia 'Negro' vs Escuela de Pico Truncado (U17).



En el Socios Fundadores Auxiliar – Rama Femenina

13:00 Gimnasia vs Escuela de Pico Truncado (U17).

14:30 Gimnasia vs Escuela de Pico Truncado (U13).

16:00 Gimnasia vs Escuela de Pico Truncado (U15).

19:00 Gimnasia vs Escuela de Pico Truncado (Primera).



