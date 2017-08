El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 03 agosto 2017 Schiaretti cuestiona que el interior está subsidiando a Capital Federal "No podemos desde el interior subsidiar a la ciudad más rica de Latinoamérica", manifestó el gobernador cordobés. Respecto al actual Gobierno nacional enfatizó: "hay gente que siente desilusión porque apostó al cambio y ve que las cosas no van bien, siente que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Al Gobierno hay que explicarle a través del voto que tiene que corregir el rumbo", subrayó.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, advirtió ayer que no es posible que el interior del país "subsidie a la ciudad más rica de Latinoamérica", al opinar sobre las diferencias de porcentajes que reciben las provincias por la coparticipación en relación con la ciudad de Buenos Aires.

"No puede seguir esta situación en Argentina, estamos subsidiando al distrito más rico, y se siguen cometiendo injusticias con un proyecto que comenzó el gobierno anterior y lo sigue mi amigo el presidente (Mauricio) Macri, como el soterramiento del Sarmiento", remarcó el mandatario a modo de ejemplo.

"Son 17 kilómetros que van a enterrar las vías, le van a hacer un parque encima, y vale 60.000 millones de pesos. Pregunto si no es más lógico en vez de gastar esa plata ahí en el 'gran pulpo', que es la Capital Federal, arreglar la sistematización de las cuencas, en la propia provincia de Buenos Aires".

"O hacer el proyecto que se plantea con Chile, que es el corredor bioceánico a través del tren Belgrano para llegar a los puertos de Antofagasta, que es donde pueden atracar los barcos chinos de mayor calada en el planeta, que sale 1.200 millones de dólares y resuelve la situación de la región pampeana y del NOA (Noroeste Argentino)", sostuvo durante su exposición en el cierre del 10° Coloquio Industrial que finalizó ayer por la tarde en Córdoba.

El gobernador cordobés le habló a los industriales cordobeses, pero también a la sociedad en el marco de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del 13 de este mes. "Necesitamos un acuerdo social y de gobernabilidad en el país. El país no va a salir solo, sobre todo en una situación como la que tenemos, donde nadie tiene mayoría en el parlamento, y va a seguir así, más allá del resultado de las elecciones", dijo.

"Hay gente que siente desilusión porque apostó al cambio y ve de que las cosas no van bien, siente que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Al gobierno hay que explicarle a través del voto que tiene que corregir el rumbo", enfatizó.

Sin embargo, Schiaretti destacó: "hay cosas que se han hecho bien".

"Está bien la vuelta de Argentina al mundo, está bien plantear la cosa gradual, está bien que se empiece a combatir el narcotráfico, pero los errores hay que corregirlos, y la manera es sentarse en una mesa, hacer un acuerdo los industriales, los productores, los trabajadores, el estado nacional, los gobernadores".

"Un acuerdo que sea social y de gobernabilidad, tenemos que ser capaces de hacer los acuerdos, no hay 'Superman' que nos salve, no hay posibilidad de que algún iluminado se crea que puede solo con todo, no va a ser así. Y yo creo que Argentina no puede perder esta oportunidad. Creo que están dadas todas las condiciones para que aprovechemos esta oportunidad si somos capaces de sentarnos en una mesa y se si el Gobierno nacional es capaz de dejarse ayudar para que pongamos en marcha esta política", agregó.



