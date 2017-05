Schulz confirmó que Patagonia cobrará el subsidio por el transporte gratuito

"Creo que no es desconocida la compleja situación económica de la provincia y nos hemos demorado unos días; no estamos hablando más que eso, del depósito de los pasajes gratuitos para este mes”, dijo el subsecretario de Transporte , Pablo Schulz, al ser consultado por la advertencia que lanzó Patagonia Argentina de suspender el transporte gratuito para estudiantes, docentes, auxiliares de la educación y jubilados en caso de no recibir el pago del subsidio.El funcionario adelantó que hoy al mediodía a más tardar se realizará el pago por un monto cercano a $1.800.000 pesos y recordó que la cancelación depende siempre de las rendiciones que debería realizar la empresa.En este sentido, aseguró que “la empresa siempre se retrasa con las rendiciones y nosotros hemos tenido reuniones para solucionar este problema porque a partir de que está la SUBE los tableros de control los tiene el municipio; entonces Patagonia se comprometía a realizar las rendiciones: se las pasa al municipio que nos las entrega a nosotros y al Ente de Control de los Servicios".Schulz, por otro lado, admitió que el Gobierno provincial está por debajo de lo que debe depositar en subsidios. No obstante, sostuvo que la deuda actual asciende a $3.400.000 pesos y que con el pago que se realizará el monto disminuirá drásticamente.Por esta razón, calificó la decisión como “un tanto extrema y apresurada, sabiendo que somos clientes cautivos porque podemos atrasarnos más, atrasarnos menos, pero siempre pagamos; no es que debemos dos años"."Entonces tomar decisiones así por una diferencia de subsidios, cuando se está depositando todos los meses, es ponerse en una postura de alguna manera ventajosa porque no nos queda otra que salir corriendo atrás de la empresa”, señaló.EL COSTO DEL AUMENTOUno de los inconvenientes que surge al momento se realizar el pago del subsidio y que podría ser el trasfondo de este drástico planteo que realizó la empresa concesionaria del servicio es el incremento que se produce en el subsidio por el propio aumento del pasaje urbano que está próximo aumentar a 13 pesos, cuando en agosto de 2016 costaba 6.Schulz aceptó que Provincia no está pagando la diferencia y dijo que seguramente se hará a fin de año, como suelen ejecutarse los excedentes. “El aumento es un problema para nosotros porque tenemos un presupuesto anual que se hizo en noviembre del año pasado y realmente correr detrás de cada aumento del pasaje se nos complica porque nos aumenta el gasto. Entonces tratamos, si hay una diferencia a favor de la empresa, de cubrírsela a fin de año. Pero no se puede negar que la Provincia está pagando constantemente”, sentenció.Cabe recordar que la decisión de suspender el transporte educativo gratuito en Comodoro Rivadavia se tomó mientras se aguarda la ejecución del tercer tramo del aumento que el Concejo Deliberante de esta ciudad aprobó en 2016, y tras el temporal que produjo limitaciones en el recorrido de las líneas 3, 4, 5 y Laprida, en una ciudad afectada y con cientos de personas que deben tomar el colectivo a varias cuadras de sus viviendas.