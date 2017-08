El Patagónico | Deportes - 29 agosto 2017 Schwartzman debutó con una victoria en el US Open

El argentino Diego Schwartzman avanzó ayer a la segunda ronda del Abierto de tenis de Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de la temporada, que se juega en el cemento del complejo neoyorquino de Flushing Meadows y reparte premios por 24.193.400 de dólares, tras vencer a su compatriota Carlos Berlocq por 6-2, 6-1 y 6-3.

El porteño Schwartzman, ubicado en el puesto 33 del ránking mundial, aplastó al chascomusense Berlocq (95), luego de una hora y 41 minutos de juego en la cancha número 11, y en la próxima instancia jugará contra el ganador del partido entre el australiano Thanasi Kokkinakis (222) y el serbio Janko Tipsarevic (67).

En contrapartida, el marplatense Horacio Zeballos (58) se despidió en el debut al caer con el surcoreano Hyeon Chung (47) por 3-6, 7-6 (10-8), 6-4 y 6-3, después de tres horas y media de juego en la cancha número 13.

Por su parte hoy debutarán Juan Martín Del Potro (28) ante el suizo Henri Laaksonen (94); el correntino Leonardo Mayer (59) frente al francés Richard Gasquet (30); el bahiense Guido Pella (72) contra el belga Steve Darcis (66) y el bonaerense Nicolás Kicker (93) con el alemán Cedrik-Marcel Stebe (107).

"Delpo", de 28 años, le ganó al suizo en el único enfrentamiento previo: Basilea 2013 por un doble 6-4, también en cancha rápida.

De ganar su primer partido, el tandilense jugará la segunda ronda con el estadounidense Patrick Kypson (917) o el español Adrián Menéndez-Maceiras (148), proveniente de la clasificación previa, y recién en los octavos de final podría cruzarse con un top ten: el austríaco Dominic Thiem (8).

Del Potro, quien estrenará a Sebastián Prieto como entrenador, ayer aseguró que en este Us Open está "en el camino de encontrar la motivación para jugar al tenis".

La "Torre" de Tandil viene de despedirse en la tercera vuelta de Roland Garros y en la segunda de Wimbledon, mientras que no participó en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año.

Más allá de ganar el Abierto de Estados Unidos en 2009, fue cuarto finalista en 2008, 2012 y 2016, mientras que en 2006, 2007, 2011 y 2013 no llegó a la segunda semana.

El correntino Mayer se convirtió en el séptimo argentino del cuadro principal al beneficiarse con el retiro por una lesión en la cadera del escocés Andy Murray, número dos del mundo, y entrar así como "perdedor afortunado".

"Leo" Mayer, de 30 años, había perdido en la última ronda de la qualy ante el alemán Maximilian Marterer (124) y hoy tendrá un estreno complicado: el francés Gasquet, que ya venció al argentino por 6-2 y 7-5 en el Masters 1000 de París 2015

El bahiense Pella asumirá un difícil debut ante el belga Darcis (65), con quien perdió en cinco sets en el Abierto de Australia del año pasado; mientras que Kicker lo hará hará ante el alemán Stebe.

En Nueva York también estará el capitán argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, que debe cerrar la lista de convocados para el repechaje con Kazajistán, del 15 al 17 de septiembre en Astana, donde deberá revalidarse la plaza en el Grupo Mundial a menos de un año de conquistar la Ensaladera de Plata por primera vez en la historia.





