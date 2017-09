El Patagónico | Deportes | TENIS - 02 septiembre 2017 Schwartzman eliminó al top ten Cilic y avanzó a los octavos en el US Open El argentino se impuso por 4-6, 7-5, 7-5 y 6-4 para meterse en la próxima ronda del último Grand Slam de la temporada.

El tenista argentino Diego Schwartzman logró ayer un importante triunfo ante el croata Marin Cilic, número siete del ránking mundial, y se metió por primera vez en su carrera en los octavos de final del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último torneo de Grand Slam del año.

El "Peque" Schwartzman, ubicado en el puesto 33 de la ATP, venció a Cilic, quien fue campeón del US Open en 2014, por 4-6, 7-5, 7-5 y 6-4 y avanzó a los octavos de final de uno de los torneos grandes.

Además, fue la segunda victoria del porteño sobre un top ten en menos de un mes, ya que a principios de agosto superó al austríaco Dominc Thiem (por entonces 7) en el Masters 1000 de Montreal.

"El último año fue terrible acá, no tuve suerte en los sorteos, así que agradezco el apoyo del público ahora. Estoy muy contento con esta victoria, no sé como hice para cerrar el partido porque al principio desperdicié muchas chances, pero estoy enfocado a mejorar mi tenis", declaró Schwartzman al finalizar su encuentro contra Cilic en el estadio Grandstand, luego de tres horas y 24 minutos de juego.

En 2016, al "Peque" le tocó enfrentar en la primera ronda a su compatriota Juan Martín Del Potro, y el tandilense lo eliminó en tres sets.

Schwartzman, de 25 años, jugará en los octavos de final con el francés Lucas Pouille (20) o el kazajo Mikhail Kukushkin (103).

El porteño se instaló entre los 16 mejores del torneo gracias a sus victorias sobre su compatriota Carlos Berlocq (95), el serbio Janko Tipsarevic (67), y Cilic, un tenista con quien había jugado solamente una vez y había perdido, este año en las semifinales del ATP de Estambul por 6-1 y 7-6 (9-7).

El "Peque" integrará el equipo de Copa Davis de la Argentina que jugará un repechaje para mantenerse en el Grupo Mundial el 15, 16 y 17 de septiembre frente a Kazajistán, en Astana.

Afuera Del Potro por decisión personal (cerró su ciclo en la Davis después de lograr el histórico título en 2016), Schwartzman se perfila como el principal singlista del equipo que capitanea Daniel Orsanic por su actualidad.

Los otros dos argentinos que siguen en el Grand Slam neoyorquino sobre un total de siete que ingresaron al cuadro principal, son el propio Del Potro y el correntino Leonardo Mayer, quienes jugarán sus respectivos partidos de la tercera ronda.

Del Potro (28 y campeón del US Open 2009) enfrentará al español Roberto Bautista Agut (13), un rival al que le ganó el año pasado en los Juegos de Río y con el que perdió en Australia 2014.

En el caso de ganar, "Delpo" jugará en octavos de final ante el austríaco Thiem (8) o el francés Adrian Mannarino (34).

"Yaca" Mayer (59), mientras tanto, ingresó al torneo como "lucky loser" (perdedor afortunado) tras haber caído en la última ronda de la clasificación, y logró dos buenos triunfos ante el francés Richard Gasquet (30) y al japonés Yuichi Sugita (44).

Mayer jugará hoy ante el español Rafael Nadal, número uno del mundo y gran candidato al título que ya conquistó dos veces, en 2010 y 2013.



