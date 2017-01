El Patagónico | Deportes - 17 enero 2017 Schwartzman pasó la primera ronda del Abierto de Australia El "Peque" logró una gran victoria sobre el uruguayo Pablo Cuevas por 6-3, 6-3 y 6-0, mientras que se despidieron de manera temprana Federico Delbonis y Facundo Bagnis.

El tenista Diego Schwartzman fue el único argentino en pasar el filtro de la primera ronda en la jornada inaugural del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año que ya despidió a sus compatriotas Federico Delbonis y Facundo Bagnis.

"Peque", ubicado en el puesto 54 del ránking ATP, le ganó al número 22 del mundo, el uruguayo Pablo Cuevas, por 6-3, 6-3 y 6-0 en un partido jugado en la cancha 13 del complejo Melbourne Park, que duró una hora y 22 minutos.

Su rival tuvo un día negro con 51 errores no forzados y seis dobles faltas, lo que facilitó la victoria del porteño, que en la siguiente instancia jugará con el belga Steve Darcis, quien eliminó al australiano Sam Groth con un marcador de 3-6, 6-3, 6-2 y 6-2.

Schwartzman, que no tiene antecedentes con su próximo adversario, logró ayer la primera victoria de su historial en Melbourne, donde había sido eliminado en la ronda inicial de las dos últimas ediciones.

"Esperaba un partido mucho más duro. Aproveché muy bien sus errores, jugando muy sólido. Se me vino a la cabeza el partido del año pasado y me dije que había que aprovechar la oportunidad. En el arranque del tercer set, a él se fue de cabeza, y eso me ayudó a consolidar mi juego", explicó el pupilo de Juan Ignacio Chela.

El argentino reveló que su entrenamiento del día anterior con el suizo Roger Federer lo ayudó a tomar confianza para afrontar el debut. "Jugar con él siempre aporta mucho, sube el nivel. He practicado con él varias veces y su ritmo y nivel te ayuda. Además tiene un revés a una mano como mi rival de hoy y eso fue importante para poder ponerme más intenso y preciso", comentó.

La victoria de Schwartzman salvó un primer día que registró la eliminación de los otros dos argentinos que pisaron las canchas rápidas del primer Major de la temporada.



DOS DERROTAS

Delbonis, segunda raqueta del país y protagonista del punto consagratorio en la Copa Davis 2016, perdió con el estadounidense Steve Johnson 6-3, 6-4 y 6-4 en dos horas de juego.

El azuleño, todavía con el recuerdo fresco de esa histórica coronación para el tenis argentino, aceptó que su vuelta el circuito se vio complicada por las repercusiones de haber alzado la Ensaladera de Plata.

"Pensé que podía tener un poco más de tiempo para descansar, pero me costó volver un poco, tuve muchos eventos y muy pocos días de vacaciones para despejar la mente. Espero que estas semanas, hasta lo próximo que juegue y ya que ha pasado la euforia, me sirva para trabajar y centrarme en todo lo que no trabajé en estas tres semanas", aseguró antes de poner en duda su futuro próximo en esa competencia.

"Puede estar en los planes jugarla o no, quiero analizar qué me sirve a mí para este 2017. Si me bajo será por lo que yo desee para lo que viene", anticipó.

Por su parte, Bagnis (65) cayó ante el británico Daniel Evans, reciente finalista del ATP de Sydney, por 7-6 (8), 6-3 y 6-1 en una hora y 55 minutos.

El rosarino se presentó este año por primera vez en el cuadro principal del torneo y su mejor resultado de Grand Slam lo consiguió en 2016 al alcanzar la segunda ronda de Roland Garros.

La jornada inaugural tuvo además, entre sus resultados destacados, la victoria del número uno del mundo y máximo favorito, el británico Andy Murray, que le ganó al ucraniano Illya Marchenko por 7-5, 7-6 (5) y 6-2 y ahora jugará ante el ruso Andrey Rublev.



> Otros resultados

Hombres

John Isner (Estados Unidos) le ganó a Konstantin Kravchuk (Rusia) por 6-3, 6-4, 6-7 (5) y 6-1.

Tomas Berdych (República Checa), a Luca Vanni (Italia) por 6-1 y retiro.

Stanislas Wawrinka (Suiza), a Martin Klizan (Eslovaquia) por 4-6, 6-4, 7-5, 4-6 y 6-4.

Viktor Troiki (Serbia), a Damir Dzumhur (Bosnia) por 6-4, 6-4, 2-6, 2-6 y 6-3.

Andreas Seppi (Italia), a Paul-Henri Mathieu (Francia) por 6-4, 7-6 (4), 6-7 (3) y 7-5.

Nick Kyrgios (Australia), a Gastao Elías (Portugal) por 6-1, 6-2 y 6-2.

Jo-Wilfried Tsonga (Francia), a Thiago Monteiro (Brasil) por 6-1, 6-3, 6-7 (5) y 6-2.

Jack Sock (Estados Unidos), a Pierre-Hugues Hebert (Francia) por 6-4, 7-6 (4) y 6-3.

Marin Cilic (Croacia), a Jerzy Janowicz (Polonia) por 4-6, 4-6, 6-2, 6-2 y 6-3.

Bernado Tomic (Australia), a Thomaz Bellucci (Brasil) por 6-2, 6-1 y 6-4.



Mujeres

Angelique Kerber (Alemania), a Lesia Tsurenko (Ucrania) por 6-2, 5-7 y 6-2.

Carla Suárez Navarro (España), a Jana Cepelova (Eslovaquia) por 6-2 y 6-2.

Garbiñe Muguruza (España), a Marina Erakovic (Nueva Zelanda) por 7-6 y 6-4.

Simona Halep (Rumania), a Shelby Rogers (Estados Unidos) por 6-3 y 6-1.

Svetlana Kuznetsova (Rusia), a Mariana Duque-Mariño (Colombia) por 6-0 y 6-1.



