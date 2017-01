"Yo podría ayudar desde otro lugar; mi cabeza está puesta en estudiar y analizar temas, porque tengo que pensar desde dónde puedo defender más a la gente y ayudar más al país. No se trata de ser candidato por ser candidato, sino ver dónde me puedo sentir útil", analizó quien fue candidato a presidente en las últimas elecciones.

Scioli dice que no piensa ser candidato en octubre

El ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial Daniel Scioli, declaró ayer que no está pensando postularse en las elecciones legislativas de este año como candidato a una banca por la provincia de Buenos Aires, sino que está que en la tarea de estudiar y analizar temas de la coyuntura nacional.

"Yo he tenido el honor de ocupar las más altas responsabilidades que la gente me ha confiado", agregó quien fue candidato a presidente por el Frente Para la Victoria. "Fui dos veces diputado nacional, presidente del Senado, gobernador, vicepresidente y ministro de Turismo", enumeró, asegurando que suele pensar "de qué manera ayudar a la Argentina".





TAMBIEN HABLO SOBRE BUENOS AIRES

Por otro lado, en una reflexión sobre su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires, Scioli aseguró: "Siempre reconocí las cuestiones pendientes", al tiempo que destacó que su sucesora, María Eugenia Vidal, "está encarando cuestiones estructurales muy importantes".

Consultado sobre si considera que existió corrupción en el ámbito de la provincia durante su mandato, remarcó que Buenos Aires "tiene un andamiaje institucional" que fue respetado "a rajatabla; los organismos de control en manos de la oposición, organismos como la Fiscalía de Estado, la Contaduría, el Tribunal de Cuentas", enumeró.

"En una provincia grande como Buenos Aires, he respetado siempre los mecanismos institucionales y la confianza que les he dado a quienes han ocupado (cargos)", apuntó en diálogo con Radio La Red.

Además, respecto a su relación con la ex jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner, dijo que "siempre" ha sido "muy respetuoso con todos los ex presidentes y dirigentes de los espacios que sean, porque siempre soy coherente en defender las cosas que para mí son buenas para la gente y cuestionar las cosas que el kirchnerismo hizo mal", finalizó.