El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 28 mayo 2017 Scioli pidió a Randazzo dejar de lado las aspiraciones personales Asimismo, el ex gobernador remarcó que se cumplieron algunas de sus advertencias en la campaña presidencial de 2015. "El tiempo me dio la razón, el Presidente se había comprometido a no subir la tarifas y no perder derechos adquiridos, y vimos caída del consumo, cierre de emprendimientos industriales y una dinámica de endeudamiento que es preocupante", indicó.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli exhortó al randazzismo a "priorizar" las demandas de la sociedad argentina por sobre "cualquier aspiración personal" y advirtió que lo que está en juego en estas elecciones no es un "cargo legislativo", sino un "freno" al Gobierno.

En diálogo con Radio 10, el ex mandatario bonaerense reclamó al peronismo poseer una "responsabilidad a altura de las circunstancia del país", en pos de "proteger a las pymes, generando trabajo, desarrollando la industria nacional y todo lo que la agenda de la ciencia y tecnología exige".

Scioli dijo que "no se pude ser indiferente" como sostuvo en la entrevista exclusiva Cristina de Kirchner al canal de noticias C5N. "Con su visión política, económica y social, nos plantea a todos un gran desafío", aseguró el ex candidato presidencial, y posible postulante a legislador en estos comicios. "La gente nos pide unidad, como dijo Cristina Kirchner; unidad para defenderlos de la segunda etapa del ajuste, de la subas de las tarifas, de la quita de medicamentos a nuestros abuelos, para que cuidemos el mercado interno, la industria nacional y el trabajo argentino", enfatizó.

"Vengo cumpliendo las más altas responsabilidades en el país, como vicepresidente, luego como gobernador. La dinámica que toma el Gobierno nacional en materia de endeudamiento, recorte y ajuste nos va llevando a una situación en que es necesario que el peronismo, dentro de un gran frente nacional y popular, nos reorganicemos detrás de un compromiso basado en algunos puntos concretos: mercado interno, un freno al endeudamiento, un aumento a los jubilados, la baja de precios de alimentos y de las tarifas", enumeró.



TODO EL ESFUERZO



En ese marco, Scioli sostuvo que por las PASO "tienen que pasar todas las fuerzas políticas" y pidió observar al massismo, que buscará dentro de las internas una lista de unidad. "Estamos viendo como en el Frente Renovador discuten las políticas nacionales y en la izquierda, también", afirmó.

"En las PASO hay que poner todo el esfuerzo del proyecto que tenemos. El partido viene trabajado desde el año pasado, con (Fernando) Espinoza, Martín (Insaurralde) y todos los sectores que la integran para renovarlo", recordó.

En otro tramo de la entrevista coincidió con la ex jefa de Estado sobre la necesidad de armar una lista de candidatos que una vez que llegue al Congreso, no sea funcional al oficialismo. "(Cristina) antepone el interés nacional y las mayorías del pueblo argentino, que pide que una fuerza política le garantice que va a vivir mejor y que esas bancas no van a ser funcionales", señaló Scioli.

Al ser consultado en concreto sobre si debería haber unas PASO en el PJ-FpV con dos nóminas, respondió: "Lo que quiere Cristina tiene que ver con que nuestra fuerza política tenga definiciones claras, con compromiso, en cuanto a esta realidad económica, y organización para esto, para enfrentar a una alianza de Gobierno, que son parte de la UCR, la CC y el PRO. Ante una alianza así, como nosotros que estuvimos integrando un proyecto nacional durante 12 años, cómo no vamos a hacer un esfuerzo por un interés superior en una circunstancia que nos hace poner por sobre cualquier aspiración personal lo que prioriza la gente, que es su salario", definió.



"EL TIEMPO ME DIO LA RAZON"



Asimismo, remarcó que se cumplieron algunas de sus advertencias en la campaña presidencial de 2015, "el tiempo me dio la razón, el Presidente se había comprometido a no subir la tarifas y no perder derechos adquiridos, y vimos caída del consumo, cierre de emprendimientos industriales y una dinámica de endeudamiento que es preocupante", indicó, y agregó: "El Gobierno no es que busca hacerle mal a la gente, son las decisiones que toman. No se han apartado de su camino ni sus ideas. Primero era la agenda del pasado, luego la judicialización de la política, luego que el peronismo estaba conspirando y luego que Argentina era Venezuela", rememoró el líder justicialista.

Según dijo a Radio 10, hoy la Casa Rosada se endeuda para "gastos corrientes" y vaticinó que esta situación provocará el regreso de las recetas del FMI en la conducción política de la economía. "En un año y medio vemos que la Argentina, las provincia y los municipios se endeudan porque no se pone todo el esfuerzo en las políticas públicas", expresó, y aseguró que "frente a esto tenemos que generar una propuesta que garantice la esperanza de que los vamos a sacar a adelante".

"Tenemos que hacer una autocrítica, reflexión y comprensión de los que votaron al gobierno llevándose por un cambio transformador. A nuestro votante le digo que había cuestiones pendientes para resolver", manifestó, y ejemplificó la bajar de la inflación, el pago a los fondos buitres y el tipo de cambio administrado.

"La realidad se ve reflejada en la pérdida de poder adquisitivo. Nuestra fuerza política no tiene que estar mirándose el ombligo, tiene que poder ofrecer a la sociedad una alternativa a esta agenda de ajuste que lleva adelante el Gobierno. Tenemos una enorme responsabilidad, no se trata de ocupar un cargo legislativo, sino de dar respuestas a una demanda de la sociedad", remarcó.



Fuente: