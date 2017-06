Scocco pasó la revisión médica y se convirtió en jugador de River

El delantero Ignacio Scocco, nuevo refuerzo de River Plate, pasó con éxito la revisión médica en la clínica Rossi y ya está en condiciones de incorporarse al equipo conducido por Marcelo Gallardo.

"Hoy empieza una nueva etapa en mi carrera futbolística y la quiero aprovechar al máximo", señaló Scocco a la prensa a la salida de los estudios.

El ex delantero de Newell's Old Boys firmará un contrato por tres años luego que River abone cerca de tres millones de dólares por su ficha.

Scocco, quien el martes pasado disputó su último partido en Newell's Old Boys ante Godoy Cruz de Mendoza, en el cierre del torneo local, se convertirá así en una de las principales armas de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, que el club de Núñez jugará ante Guaraní, de Paraguay, de visitante, el martes próximo.

"Si Gallardo lo decide, el martes puedo estar ante Guaraní", avisó Scocco. "Tuve la posibilidad de jugar en todos los frentes de ataque. River es un equipo ofensivo que busca siempre el partido y eso es bueno para un delantero", expresó.

"Me siento bien, creo que hice un gran campeonato el último año. Pero la situación que vivía Newell's era muy desgastante. Yo soy hincha de Newell's pero siempre tuve admiración por este club. Mi familia es de River y el setenta por ciento de mis amigos, también. Igualmente trataré de que la gente de River me quiera por lo que hago en la cancha y no lo que diga antes de jugar", manifestó.

El delantero, de 32 años, que viene de anotar doce goles en 26 partidos en la temporada oficial con Newell´s desde junio del año pasado, y en su carrera pasó por Pumas y Toluca, ambos de México, Sunderland (Inglaterra) y AEK Atenas (Grecia), ocupará el lugar que dejó Sebastián Driussi tras su partida al Zenit, de Rusia.

Scocco es el tercer refuerzo de River para el segundo semestre del año, después del arquero Germán Lux y el defensor Javier Pinola. Además, la llegada del mediocampista Enzo Pérez se produciría mañana.

El volante mendocino viajará en las próximas horas a Buenos Aires desde Mendoza para realizar la revisión médica mañana a la mañana y firmar el contrato por tres temporadas en horas de la tarde.

El ex jugador de Valencia, de España, fue adquirido por River en 3,2 millones de euros y se convertirá en el cuarto refuerzo del equipo luego de los arribos de Lux, Pinola y Scocco, quienes van a ser anotados en la lista de la Copa Libertadores.

Si bien no está confirmado, la idea de la dirigencia del club es presentar a los cuatro refuerzos hoy por la tarde en el salón de honor del Monumental, aunque dependerá de la revisión de Enzo Pérez que aún no se hizo los estudios médicos.

Asimismo, Enzo Francescoli, secretario técnico del club, esperará que se resuelva el tema del uruguayo Nicolás De la Cruz (uno de los deseos de Marcelo Gallardo), quien podría llegar a préstamo en caso que Milan, de Italia, lo compre y lo ceda una temporada.

El defensor Alexander Barboza, que jugó en Defensa y Justicia, regresará al club antes de ser vendido al exterior. La idea es que realice la pretemporada con el equipo de Gallardo para revalorizarlo. Deportivo La Coruña de España está interesado en negociar.

Por otra parte, el plantel se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza con tareas de velocidad y resistencia al tiempo que trabajaron de manera diferenciada Carlos Auzqui, Denis Rodriguez, Iván Alonso y Jonatan Maidana.

De cara al partido frente a Guaraní del martes que viene en Asunción, por el partido de ida de octavos de la Copa Liberadores, el "Muñeco" Gallardo espera la recuperación de Jonatan Maidana para ensayar con Pinola, el reemplazante de Lucas Martínez Quarta, quien está suspendido por doping.

River viajará a Asunción el domingo a las 19.45, para entrenarse en Paraguay el lunes a la mañana donde Gallardo definirá el equipo de acuerdo a cómo se encuentren los lesionados y los refuerzos que llegaron esta semana.