El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 26 diciembre 2016 Scola aportó 8 puntos en otra derrota de los Nets El argentino Luis Scola convirtió la noche del viernes 8 puntos y tomó 5 rebotes en los 14 minutos que actuó para su equipo Brooklyn Nets, que sufrió una nueva derrota, esta vez ante el actual campeón Cleveland Cavaliers por 119-99, en una nueva jornada de la NBA, en la que San Antonio, sin Emanuel Ginóbili y con dos minutos de Nicolás Laprovíttola, venció a Portland Trail Blazers por 110-90.

Scola, de 36 años, ingresó desde el banco de suplentes y anotó 2-4 en tiros de dobles, 1-1 de triples y 1-1 en libres, además recogió dos rebotes ofensivos y tres en defensa, y regaló una asistencia.

La figura del partido fue Lebron James, quien sumó 19 puntos, 5 recobres, 6 "pases-gol" y 3 robos para el triunfo como local de Cleveland, que con un saldo de 22 éxitos y 6 derrotas sigue como líder de la Conferencia Este, en la que Brooklyn se mantuvo en la última posición junto a Philadelphia 76ers con 7 victorias y 22 caídas.

Por otra parte, Ginóbili no participó del triunfo de San Antonio pero sí lo hizo Laprovittola, aunque sólo jugó dos minutos en los que falló un intento de tres puntos, al tiempo que aportó un robo y perdió un balón.

Los Spurs superaron sin problemas de visitante a Portland gracias a una soberbia labor de Kawhi Leonard, quien sumó 33 unidades. Así están segundos en la Conferencia Oeste con un saldo de 24 triunfos y 6 derrotas, sólo superados por Golden State Warriors con 27-4.

Además, Dallas Mavericks (9-21), sin Nicolás Brussino, logró una ajustada victoria por 90-88 frente a Los Angeles Clippers (22-9), terceros del Oeste, en condición de visitante.

Los otros resultados fueron: Golden State Warriors 119-Detroit Pistons 113; Charlotte Hornets 103-Chicago Bulls 91; Orlando Magic 109-Los Angeles Lakers 90; Oklahoma City Thunder 117-Boston Celtics 112; Milwaukee Bucks 123-Washington Wizards 96; Memphis Grizzlies 115-Houston Rockets 109; New Orleans Pelicans 91-Miami Heat 87.

Sacramento Kings 109-Minnesota Timberwolves 105; Atlanta Hawks 109-Denver Nuggets 108; Toronto Raptors 104-Utah Jazz 98; Phoenix Suns 123-Philadelphia 76ers 116.



POSICIONES



Conferencia Este: Cleveland 22-6; Toronto 21-8; Boston 17-13; Charlotte 17-13; New York 16-13; Atlanta 15-15; Milwaukee 14-14; Indiana 15-16; Chicago 14-15; Washington 13-16; Detroit 14-18; Orlando 14-18; Miami 10-21; Philadelphia 7-22; Brooklyn 7-22.

Conferencia Oeste: Golden State 27-4; San Antonio 24-6; LA Clippers 22-9; Houston 22-9; Memphis 20-12; Oklahoma City 18-12; Utah 18-13; Sacramento 13-17; Portland 13-19; Denver 12-18; New Orleans 11-21; LA Lakers 11-22; Minnesota 9-20; Dallas 9-21; Phoenix 9-21.





