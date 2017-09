Se aprobó el convenio para licitar la reconstrucción de 150 cuadras de pavimento

Este mediodía, se desarrolló la sesión extraordinaria para aprobar el convenio marco entre el municipio de Comodoro Rivadavia y el ministerio del Interior de la Nación para la repavimentación de cuadras afectadas por el temporal. Se trata de un total de 200 millones de pesos, que se bajarán por tramos. Cabe señalar, que la primera etapa, se encuentra autorizada y sin objeciones para licitarse, comprende 12 cuadras del barrio Juan XXIII

Esa será la punta de lanza para la repavimentación de 150 cuadras que fueron destruidas por el temporal. La votación que se dio hoy en el recinto tenía por objetivo cumplir con una el proceso protocolar de tratamiento en el recinto, y se convocó a sesión extraordinaria para acelerar los procesos y contribuir a que se encamine una solución definitiva para los barrios más golpeados por el temporal.

Además, quedó establecido en la ordenanza resuelta la facultad del Poder Ejecutivo para instrumentar los convenios particulares de cada etapa, que se considerarán aprobados para evitar más demoras. Es decir que no será necesario el paso protocolar por el Concejo Deliberante previo a la licitación de cada una de las etapas.

El concejal del FpV, Guillermo Almirón, fue el encargado de tomar la palabra para explicar la importancia del convenio que se aprobaría luego por unanimidad. "Es un financiamiento estimativo de 200 millones de pesos, que en esta primera etapa son 12 calles en el barrio Juan XXIII. Se adjunta una presentación de no objeción técnica, lo que demuestra que está todo cumplimentado hasta este punto todo lo administrativo. El proyecto incluye repavimentación de unas 150 cuadras de la ciudad y obras complementarias. Además, una parte de ello está complementado con una parte del segundo tramo del endeudamiento provincial que le corresponde a Comodoro: hay 15 millones que están ligados a la repavimentación", detalló.

CRÍTICAS A ÁLVAREZ DE CELIS

Aunque hubo acompañamiento del pleno de los concejales en la extraordinaria también hubo oportunidad para exponer críticas a la dilación de la firma del convenio, las críticas de los concejales apuntaron al gobierno nacional. Previo a aprobar el convenio, los concejales Almirón y Gaitán defendieron el trabajo técnico realizado por el Municipio para la presentación de los proyectos, en contraposición con las acusaciones del subsecretario nacional, Fernando Álvarez de Célis que responsabilizaba a la municipalidad de demorar la licitación.

En este sentido, Almirón dijo que "hay que explicar que no se podía llamar a licitación si este trámite (convenio) no estaba cumplimentado y recién lo enviaron la semana pasada. Es importante aclararlo porque si no queda como una deuda del municipio".

En la misma línea, el concejal de Chubut Somos Todos, Ricardo Gaitán criticó que "durante los últimos 15 días lo escuchamos a Fernando Álvarez de Celis planteando supuestos incumplimientos del Municipio respecto a los pliegos y nos encontramos con una situación contraria, porque el gobierno nacional envió el convenio de madrugada la semana pasada"

El edil de ChST avanzó y le recomendó al subsecretario "que no haga política con la desgracia de la gente buscando responsabilidades y que se ocupe de agilizar las obras. Esperemos que el resto de los tramos se cumpla en tiempo y forma".