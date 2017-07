El Patagónico | Regionales | CONCEJO DELIBERANTE - 28 julio 2017 Se aprobó el pase a planta de 200 municipales Cien de ellos pasaron de contratados a planta transitoria y el otro centenar de transitoria a permanente. En enero se espera el mismo procedimiento con otros 200 empleados. Los concejales estudiaron el pedido del Poder Ejecutivo y lo avalaron en base a la capacidad actual del municipio de solventarlo con recursos propios.

La sesión estaba programada para el pasado lunes pero decidió postergarse y finalmente se concretó ayer. El motivo tuvo que ver con el proyecto de mayor importancia aprobado finalmente en relación a la regularización de 200 trabajadores de la Municipalidad. En palabras del concejal del FpV, Guillermo Almirón, la sesión se difirió porque "nos faltaban algunos datos respecto al impacto económico que tendría esta modificación en las cuentas municipales". Se trata de cien trabajadores que pasaron de estar contratados a ser parte de la planta transitoria y otros cien que ya estaban en ésta pasaron a ser permanentes.

El edil explicó que se aprobó en base a que "a pesar de los inconvenientes que hay en la ciudad, las cuentas del municipio están ordenadas y por eso avalamos esta decisión. No sin antes solicitar responsabilidad de los gremios de aquí en adelante para que se siga manteniendo el equilibro en las cuentas y no pasemos lo que le ocurre a las otras ciudades de Chubut y a la provincia misma, que va camino a ser como Santa Cruz, endeudándose para pagar salarios".

Por su parte, el concejal de la Alianza Cambiemos, José Gaspar, acompañó la decisión aunque solicitó al sector gremial "que sean responsables a futuro para que las cuentas sigan equilibradas". Con la evaluación del presupuesto 2018 se espera poder establecer el mismo procedimiento con otros 200 trabajadores municipales.

En relación al trabajo para resolver las graves problemáticas que dejó el temporal, se aprobó un proyecto de ordenanza para transferir al Instituto Provincial de la Vivienda 113 lotes en el barrio Don Bosco para ser destinados a familias damnificadas por el temporal. Allí se construirían las viviendas prometidas por Nación para la gente que perdió su casa y ya no puede volver.

La concejal Adriana Casanovas, presidenta de la Comisión de Tierras, afirmó que "con esto le llevamos tranquilidad a las familias que perdieron todo y que estaban esperando una solución definitiva".



CRITICAS AL ENTE DE CONTROL



De la mano de una iniciativa presentada por el concejal de Chubut Somos Todos, Ricardo Gaitán, y firmada por otros seis concejales de los distintos bloques, se envió un pedido de informes al Ente de Control de los Servicios Públicos, en donde se solicita copia de las actas de inspecciones y/o multas realizadas al transporte público de pasajeros; a la empresa Urbana SA y a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, todas prestatarias de servicios públicos concesionados por la municipalidad.

El pedido se argumentó con un tono crítico respecto al rol del Ente, devenido del tratamiento en comisión del pedido de aumento de la tarifa de taxis, cuyo proyecto ingresó con un valor y luego se solicitó un monto superior, propuesto por el Ente tras la insistencia de los taxistas.

Uno de los más enérgicos en expresarse fue el concejal José Gaspar, quien calificó este procedimiento de "poco serio", y advirtió que "se está excediendo en su rol".

En la misma línea, el autor del pedido de informes, Ricardo Gaitán, también advirtió que "el Ente está cumpliendo funciones que no le corresponden". Recordó que le reclaman desde su conformación la necesidad de una estructura de costos de los servicios, "que es la base técnica que ellos deben realizar para que nosotros evaluemos luego el valor de una tarifa, que es política".

Por su parte, el concejal del FpV, Guillermo Almirón, si bien apoyó el pedido de informes, intentó bajar el nivel de crítica y deslizó la posibilidad de "analizar artículo por artículo la ordenanza marco de conformación del Ente para que queden claras las funciones y no se someta a interpretaciones erróneas". De igual manera coincidió en la necesidad de "contar con una estructura de costos de cada uno de los servicios", algo que ha reiterado en diversas sesiones.

Fuente: