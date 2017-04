Se atendió a 287 adultos y 107 niños

Se dieron a conocer los datos oficiales de las atenciones médicas en pacientes adultos y pediátricos durante las guardias del jueves, viernes, sábado y domingo en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. "El día en el que empezó la tormenta, ingresaron seis embarazadas para preparto. Ayer sacamos una embarazada que tenía un embarazo gemelar, que vino de zona norte... si mal no recuerdo del sector 22 de Kilómetro 8", comentó el director del Hospital Regional, Luis Cisneros.

En la guardia, según explicó el jefe de enfermería Raúl Heny, llegaron casos de hombres con luxaciones de hombro, traumatismos en el cráneo y un caso en el que sufrió fractura de costillas.

Para el trabajo de asistencia médica en los seis centros de atención médica en los distintos sectores de Comodoro Rivadavia durante el temporal, llegaron 27 profesionales médicos, enfermeros y asistentes sociales desde Rawson, Trelew y Madryn y Esquel, además de un equipo del Ministerio de Salud.

Durante la guardia del jueves, luego de la primera lluvia torrencial, se atendieron 36 pacientes adultos de los que quedaron internados 5 de ellos, mientras que se atendieron 19 niños de los que se dejó internados a 3.

Mientras, el viernes se les prestó atención médica a 78 personas adultas de los cuales quedaron siete de ellos internadas, y a 20 chicos de los que quedaron internados solo tres.

El sábado, cuando la lluvia frenó y dio un respiro, se atendieron 107 personas adultas de las que quedaron internados seis y se revisó a 38 niños quedando internados solo dos de ellos.

Mientras, en la guardia del domingo se atendió a 71 personas de las que quedaron internados 9 y 30 niños de los que fueron internados cuatro. En total, durante los cuatro días de intenso trabajo en la guardia del Hospital se atendieron 287 personas adultas de las que quedaron 27 internadas, mientras que se atendieron 107 niños y 12 de ellos quedaron internados.

"Hay que destacar que en Comodoro el problema no es sanitario, sino social, con la gente que quiere recuperar lo que no perdió y que no le roben lo poco que le queda" advirtió Cisneros.