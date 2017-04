Se avanza en un programa para la asistencia a la víctima

Linares confirmó que el municipio avanzará en un protocolo de atención, tanto para las víctimas de la catástrofe en la ciudad como entre los que estuvieron destinados a rescatar y sostener evacuados.

"La verdad es que nadie está preparado para semejante situación y por lo tanto, no es fácil asimilarlo. Por eso, ya estamos pensando en los damnificados y en su vuelta a casa y como Estado tenemos la obligación de estar del lado de la gente. Vamos a reestructurar la ciudad pero también vamos a preparar espacios para reestructurar la vida personal de cada uno".

"Por eso estas reuniones con profesionales que han pasado por distintos lugares y catástrofes son fundamentales porque pueden venir a darnos consejos sobre cómo manejarnos nosotros y todo el cuerpo municipal porque esto nos va a dejar marcados a fuego por muchos años. Catalá se va a hacer cargo de todo lo que es la asistencia a la víctima y hoy dimos el primer paso", dijo.

Por su parte, el médico psiquiatra Enrique Stein, al referirse a las acciones institucionales que se llevarán adelante post tormenta, dijo que "el relato del intendente, además de ser revelador, es fundamental para dejar en claro cómo el municipio avanzó en este gravísimo problema".

En ese sentido, recordó que por su experiencia vio "desastres en muchos lugares de Argentina y de América Latina y me pareció que la magnitud de esta catástrofe es impensable. He visto inundaciones, pero no llenas de barro como ocurrió en la ciudad. En las inundaciones el agua generalmente pasa, pero acá no pasó el barro".

"Lo que queda ahora en concreto es elaborar un plan que tiene que verse desde la salud y desde cómo puede favorecerse lo que llamamos la grupalidad en todo los lugares donde hay gente. Y no solamente para ver cómo continúan en lo material y físico, sino al mismo tiempo cómo están ellos involucrados en el proceso, no solo desde una mirada específica de profesionales sino la base de un grado de participación de la ciudadanía".