¿Se busca a los desaparecidos?

Más de 3000 personas han desaparecido desde la vuelta de la democracia, los casos en Comodoro Rivadavia y otros lugares del país son palpables. En la tarde de ayer, tras la noticia sobre supuestos escritos de María Cash, joven desaparecida el 8 de julio de 2011, la madre, María del Carmen Gallegos indicó a este medio sobre el estado de la búsqueda de su hija por parte de las autoridades y denunció: "búsqueda es buscar realmente a una persona para que aparezca, yo se lo planteé a la ministra Patricia Bullrich. Acá lo que se hace es registrar a las personas perdidas, se pasan a las comisarías de cada uno de los lugares, pueblos, ciudades, y después de eso, si hay alguna noticia como ésta, ellos tratan de buscarla. Empezar a hacer algo por una noticia no es búsqueda".

Tras estas afirmaciones, El Patagónico consultó a dos familias que continúan con la búsqueda de sus seres queridos, como lo es el caso de la familia de Hernán Soto, quien el 1 de enero de 1997, con tan solo 10 años, desapareció mientras compartía junto a su familia la llegada del año nuevo en el cámping San Carlos, al norte del barrio Astra de Comodoro Rivadavia. Este año se cumplieron 20 años de su desaparición y su madre Marcela Muñóz declaró a este medio que "hoy afortunadamente tenemos Facebook, correos, todo más accesible con internet, imagínate por allá en 1997 yo cobraba y enviaba por correo las cartas aunque nunca respondían sentía que hacía algo. Después me contacté con ´Fundación Pibe´, logré llegar a casi toda la Argentina y países limítrofes".

Sería una alegría inmensa que de tantos desaparecidos en democracia al menos uno aparezca

En cuanto a las entidades gubernamentales, Muñóz aseveró: "no hacen nada, viajar a Buenos Aire no sirve, mejor agarro mi compu, decido una provincia al azar y comienzo a mandar e- mails a todas las ONG que aparecen en el Google. Si bien nunca responden sé que algo hago e invito a quienes estén en mi muro de Facebook a imprimir el afiche de búsqueda y pegarlo en las estaciones de servicio cuando salgan de Comodoro".

Y luego se refirió al mensaje relacionado a María Cash "ojalá sea un dato verdadero el de María, sería una alegría inmensa que de tantos desaparecidos en democracia al menos uno aparezca, solo le ruego a Dios me dé salud para continuar y quien te dice un día les diría ´te presento a mi hijo Hernán´, espero éste sea el año en que lo encuentre".

No tenemos a nadie preparado en Búsqueda de Personas, no hay un protocolo

Otra de las consultadas por este medio fue María Elena Delgado, la madre de Sofía Herrera quien fue vista por última vez el 28 de septiembre de 2008, en un camping a 58 kilómetros de Río Grande, camino a Ushuaia. "Es cierto que no tenemos a nadie preparado en Búsqueda de Personas, no hay un protocolo de búsqueda. Aalguien desaparece y es muy difícil rastrearlos y tampoco se hace nada de parte de las autoridades nacionales. Nada se pudo hacer para encontrar a Sofia, nada se pudo hacer para encontrar a María Cash", relata con angustia la madre de la joven que este año cumplirá 9 años desaparecida.

Yo recibí hace poco una foto de un escrito de un baño en Puerto Santa Cruz que decía soy ´Sofia Herrera´

María Elena se refirió de igual manera al caso María Cash: "estuve pendiente ayer, justo estoy en Caleta (Olivia). Sé que muchas veces se trata de falsas pistas, de gente que no tiene nada que hacer y se dedica a escribir en los baños, sin tener idea el daño y el dolor que provocan en los familiares. Yo recibí hace poco una foto de un escrito de un baño en Puerto Santa Cruz que decía soy ´Sofia Herrera´. Ojalá sea María Cash, se sabrá con el registro de las cámaras de la estación de servicio, y si es alguien de esos que se dedican hacer broma de mal gusto, como pasó muchísimas veces en el caso de mi hija, ojalá lo metan preso. No se puede jugar con el dolor ajeno de esa manera".

Martín Etchegoyen Lynch, abogado que acompañó a la familia de María Cash durante los últimos cinco años se refirió en declaraciones a Infobae sobre la situación de la búsqueda de la joven desaparecida "la realidad es que estamos a la deriva. Cuando nos llega algo, lo tenemos que derivar al Juzgado de Salta y cada medida lleva un mes para poder ser realizada. Con estas condiciones, resulta muy difícil conseguir algún tipo de avance".

Tanto Máximo Cash como el resto de la familia pelea desde hace más de dos años por la creación de una Agencia Federal de Búsqueda de Personas, que pueda hacerse cargo de casos como el de María, centralizar toda la información y agilizar las medidas a tomar.

"Nos contactamos con el Gobierno anterior y no nos hicieron caso. Con este Gobierno ya llevamos un año reclamando su creación y hasta el momento tampoco hubo respuesta. Desde que se recuperó la democracia hubo más de 3.000 personas desaparecidas y no se creó ningún organismo especial. No hay nadie que salga a investigar cuando desaparece gente. Entonces, nosotros dependemos de la buena voluntad de algún vecino que pueda aportar algo, es desesperante", disparó Etchegoyen Lynch.

El letrado confirmó que en su momento se propuso que la Agencia funcione simplemente como una secretaría dentro del Ministerio de Seguridad, pero ni siquiera se les abrió esa puerta.

El único punto a favor que recibió la familia Cash en el último año sucedió en diciembre de 2016, cuando el Ministerio de Justicia logró que tanto la madre como el hermano de María puedan disponer de un abogado querellante en la causa.