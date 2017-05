El Patagónico | Deportes | FITNESS - 29 mayo 2017 Se concretó la primera Masterclass de la temporada en el Complejo Huergo Más de 300 personas de diferentes barrios se hicieron presentes, coordinadas por las referentes Sandra Varela, de zona sur, y Silvia Lavalle, de zona norte, junto a profesoras de diversas sedes municipales.

Con masiva presencia, se desarrolló la primera Masterclass de gimnasia para adultos en el Complejo Huergo. Más de 300 personas de diferentes barrios se hicieron presentes, coordinadas por las referentes Sandra Varela (zona sur) y Silvia Lavalle (zona norte), junto a profesoras de diversas sedes municipales.

La actividad municipal es libre y gratuita, y cuenta con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes.

"Como todos los años, hacemos una master por mes. Esta es la primera del año, teníamos programado desde marzo, pero este año con la problemática que tuvimos de la catástrofe, no pudimos arrancar", comentó Sandra Varela.

Asimismo, destacó: "Esta es nuestra primera master, como para decir 'Comodoro, tenemos que seguir', así que ahí está el grito de todas las mujeres presentes, de todos los barrios, de todo Comodoro, porque esto es la master general. A veces hacemos una master de zona norte, otra de zona sur, pero esta es la general, con las 'profes' de todas las sedes y la gente que ellas convocan".

"Estamos haciendo la apertura de un programa que organizamos durante todo el año. Vamos recorriendo diferentes sedes municipales de la ciudad, mostrando todas las actividades que el Area de Mantenimiento de la Salud de la Dirección de Deportes ofrece a la comunidad en general", se refirió en la previa Silvia Lavalle.

"Es un ámbito para la gente que quiere hacer actividad física, pero no está con el tiempo, edad o condiciones para hacer algún deporte. Ofrecemos este espacio donde uno celebra poder hacer actividad física y después de semejante situación, un poco de normalidad y de expresión hace bien, y nos posiciona anímicamente mejor ante una adversidad que tenemos que sobrellevar y registrar en nosotros como una experiencia y aprendizaje también", consideró Lavalle.

Por otra parte, señaló: "En el Area de Mantenimiento para la Salud atendemos una gran franja de gente que por diferentes motivos no tiene el espacio para hacer un deporte. El deporte específico lleva mucho tiempo y dedicación si lo querés hacer bien. En una hora, donde nosotras también ponemos nuestro cuerpo y hacemos un gran desgaste, les ofrecemos este espacio para que la gente pueda incorporar la actividad física como parte de su vida".

"Usamos un término que se llama Fitness, y es un estilo de vida. Deseamos siempre que cada persona que se acerque adquiera este estilo de vida de forma cotidiana. Para mí, hacer actividad física es como desayunar, y lo hago porque me gusta, para mí, para la gente y disfruto hacerlo. La gente también toma la posta desde ese lugar. Ya que nosotros disfrutamos hacerlo, la gente también lo puede hacer", cerró Lavalle.



