Se debate el futuro de los barcos de la ex Alpesca

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, recibió ayer en la Casa de Gobierno al titular de la empresa norteamericana de capitales chinos, Red Chambers Argentina, Marcelo Mou, en el marco de un encuentro en el que se evaluó la posibilidad de poner en funcionamiento barcos de la ex Alpesca, así como avanzar con inversiones en el Puerto de Rawson a través de la instalación de una planta de desechos de pescado."Hace dos días que está el presidente de Red Chambers acá en la zona. Se fue muy entusiasmado de nuestra predisposición y las acciones concretas que tenemos en cuanto a la pesca ", dijo el gobernador luego del encuentro desarrollado en su despacho. Agregó respecto al empresario: "no descartó hacer una planta con desechos porque hoy cualquier planta de mariscos que se hace en el mundo, también se hace paralelamente una planta de desechos, que aparte es rentable".Sobre la reunión, en la que estuvo acompañado por el ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, y el subsecretario de Pesca, Pablo Sahagún, Das Neves dijo además: "vamos a seguir en tratativas y vamos a tener, de alguna manera, conformado para el 1 de marzo el acuerdo" y reiteró que "lo vi con mucho entusiasmo (al empresario)", resaltando que "en esta época un inversor que se entusiasme y apueste al futuro para nosotros es muy importante".LA PRIORIDADEn tanto, el ministro coordinador de Gabinete manifestó que el empresario "recorrió Puerto Rawson y también estuvo recorriendo los barcos que están en Puerto Madryn. Coincide con nosotros en que el langostino de Chubut es el mejor del mundo por la calidad del silvestre" y remarcó que "tiene ganas de seguir invirtiendo".Aclaró: "obviamente que el panorama cambió con la resolución judicial de fines del año pasado que a nosotros nos permite cumplir con las obligaciones que teníamos en el contrato". Y agregó: "la idea es rever los términos, pero básicamente ellos tienen la prioridad".Desde el Estado provincial -explicó Gilardino- "lo que le pedimos es por una cuestión de poner operativa cuanto antes la empresa, qué barcos de los que eran de Alpesca ellos tienen intención de poner operativos cuanto antes, para que los que no podamos licitarlos a otras empresas de la provincia"."Estamos en eso y nos pusimos como fecha límite el 1 de marzo para tener ya el nuevo contrato o las modificaciones al contrato existente para poder avanzar en ese sentido", explicó el ministro y agregó que "el empresario también estuvo viendo tierras para comprar del otro lado del muelle para hacer una inversión privada. Quieren una planta ahí y la verdad que se llevó una muy buena impresión".En tanto el presidente de Red Chambers Argentina, Marcelo Mou, explicó que "tuvimos una muy buena reunión con el Gobierno de Chubut en la cual, más que todo, se habló sobre la idea de poner en funcionamientos siete barcos de la ex Alpesca que en la actualidad estaban parados" y por eso indicó "intentamos evaluar los tiempos que nos puede llevar para que estas embarcaciones comiencen a trabajar".A su vez, el empresario contó que "en la actualidad nuestra empresa tiene 5 barcos que están pescando en aguas provinciales. Nuestra planta está ubicada hace dos años en Puerto Madryn, donde estaba instalada la ex Alpesca, y tenemos 350 empleados trabajando, donde la gente está muy satisfecha porque estamos trabajando bien".Agregó que ahora "la idea es poner a funcionar, 7 barcos, para aumentar la producción y dar más empleo a la gente".Asimismo, Mou recordó: "esta posibilidad de que comiencen a funcionar estos 7 barcos se da a causa de que hace unas semanas atrás la Justicia federal habilitó al Gobierno provincial para se comiencen a utilizar estos barcos, y como Red Chambers tiene contrato con el Estado debemos acordar en conjunto cuáles son los requisitos y los tiempos que nos llevará comenzar a trabajar con estas embarcaciones"."Sabemos que hay barcos que están en mejores condiciones que otros y estamos trabajando con especialistas para que armen un proyecto que detallen las condiciones de cada una de las unidades de esta flota para saber cuáles son los tiempos de cada una de ellas para que comiencen a funcionar", enfatizó el presidente de Red Chambers.