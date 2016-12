Con la denuncia en Fiscalía "se debe hacer una investigación de tipo administrativa y lo primero que tienen que hacer es separar a las personas que actuaron en este hecho", indicó Roberto Llaiquel, miembro del Grupo de Pro Derechos de los Niños en referencia al personal de Infantería que aplico ocho balazos en las piernas de un menor y lo dejó abandonado.

"Hablé con el papá de KJ, tiene mucho miedo y le expliqué que este tipo de acciones se realizan para causar miedo y parálisis en la población. En primera instancia cuando pasa esto es común que no se entienda nada, porque parece que no tienen lógica, pero sí tiene una lógica y es la de la política de seguridad a través del miedo", explicó.

Además, Llaiquel puso sobre el tapete los espacios donde se elige aplicar el método violento de control. "En su esquema mental piensan que la gente pobre no va a denunciar, que no tiene conocimiento o herramientas legales. Incluso los mismos vecinos cuando relatan esta situación dicen que lo que pasa es que los chorritos en ese momento no estaban ahí y terminaron agrediendo a los menores, pero lo cierto es que los policías del grupo que sean no están facultados ni para pegar ni para torturar. La sanción siempre a define la Justicia".

Finalmente, Llaiquel recordó que la Oficina de Derechos y Garantía y Servicio de Protección de Derechos son los primeros espacios a los cuales se debe acudir cuando los derechos de un menor se ven vulnerados como en este caso.

"Las fuerzas policiales, con un discurso que apunta al control de los barrios supuestamente más peligrosos se sienten avalados por la política institucional por eso avizoramos que esto se puede agravar, y les recordamos que seguimos juntando casos y vamos a seguir denunciando", puntualizó.