Se declaró nulo el procedimiento policial en que secuestraron un revólver en el Abásolo

Es que los agentes policiales no fundamentaron la actitud sospechosa de los imputados para poder ser identificados.Según se supo en la audiencia de control de detención que ayer se realizó en la Oficina Judicial, el vehículo que fue identificado por la policía estaba estacionado.Y al no estar prevista la identificación de cualquier ciudadano sin actitud sospechosa y no poder fundamentar la policía qué era lo que estaban haciendo tanto Musiquel como Vogliano, el procedimiento policial que culminó con el secuestro del arma y la detención de ambos fue declarado nulo.Mientras tanto, el arma de fuego, un revólver calibre 32 con municiones, quedó secuestrado ya que no se acreditó su pertenencia.Al Ministerio Público Fiscal lo representó la funcionaria Andrea Rubio, mientras que Vogliano recibió la asistencia de la defensora Viviana Barillari y Musiquel la asesoría del abogado particular Daniel Fuentes.El procedimiento que fue declarado nulo por la Justicia había suido realizado el domingo a las 19 en Huergo y Chazarreta del barrio Máximo Abásolo.