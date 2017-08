El Patagónico | Deportes - 29 agosto 2017 Se desarrolló el Festival Atlético para las categorías U-12 y U-14

La pista de solado sintético "Eduardo Nicolás Bernal" fue la sede de una novedosa competencia atlética que viene impulsando la Confederación Argentina de Atletismo: los Festivales Atléticos por combos o triatlones. La iniciativa consiste en que los atletas no compiten en pruebas individuales, sino que lo hacen en triatlones compuestos por una prueba de pista, un salto y un lanzamiento (en todos ellos, una prueba destacada).

De esta manera, se asegura el desarrollo a largo plazo de nuestros atletas, procurando especialmente evitar la especialización temprana pero a la vez incentivando el desarrollo apropiado de las capacidades coordinativas de los niños y jóvenes. En otras palabras, se busca evitar que el niño se especialice en una prueba a temprana edad, algo muy común no solo en nuestra zona con los fondistas sino a nivel nacional.

La Asociación de Atletismo del Sur del Chubut agradece a todos los clubes y delegaciones que participaron; a los jueces y colaboradores que fiscalizaron el evento (Sofía Cardozo, Oscar de Brito, Mauricio Ferreira, Sergio Izquierdo, Daniel Lanza, Mercedes Larrauri, Gustavo Miranda, Guillermo Orlandi, Mariano Pérez, Nicolás Sepúlveda y Fernando Villarreal), personal de la pista de solado sintético y a la Dirección General de Deportes y a Comodoro Deportes.

Continuando con el intenso calendario de competencias local y zonal, este sábado se realizará la segunda fecha del Campeonato Regional de Pista & Campo 2017 "Jorge Luis Mérida". La fecha estará destinada a los atletas U-20 (clases 1998 a 2001) y Mayores, con pruebas complementarias no puntuables para la categoría U-16 (2002 a 2004). Las inscripciones on-line ya están abiertas en www.inscripciones.com.ar o por la aplicación de celulares Android "AASCh Atletismo".



PANORAMA

VARONES U-14

Combo 1 (vallas)

1) Luka Brizuela (Los Lebreles) 1274



Combo 3 (fondo)

1) Gianluca Balocchi (Impacto Running) 803

2) Nahuel Comicheo (Team Atletas Unidos) 684



MUJERES U-14

Combo 1 (vallas)a

1) Tatiana Painemil (Los Lebreles) 1011 puntos

2) Carola Marchant (Team SV) 847



Combo 2 (martillo)

1) Neira Hernández (Los Lebreles) 1096 puntos

2) Milagros Vergara (Los Lebreles) 820

3) Luciana Ortiz (Los Lebreles) 501

4) Valentina Herrera (Los Lebreles) 685



Combo 3 (fondo)

1) Nayla Gin Gins (Impacto Running) 934 puntos

2) Maira Avila (Team SV) 905

3) Cintia Bellido (Los Lebreles) 835

4) Leila Garay Novas (Atlético del Sur) 681

5) Camila Galván (Agrup. Llanquín) 492

6) Camila Leguizamón (Los Lebreles) 359

7) Romina Cassin (Agrup. Luis Rey) 337



Combo 4 (marcha)

1) Belén Pellejero (Los Lebreles) 431 puntos

2) Gianela Navarro (Los Lebreles) 416



Combo 5 (lanzamientos)

1) Camila Leguizamón (Los Lebreles) 575

2) Ana Araoz (Atlético del Sur) 662



Combo 6 (garrocha)

1) Paula Núñez (Atlético del Sur) 630 puntos



VARONES U-12

Combo 1 (velocidad)

1) Bautista Díaz Sancho (Atlético del Sur) 254 puntos

2) Simón Sosa (Agrup. Llanquín) 264

3) Ramiro Sosa (Agrup. Llanquín) 508

4) Ezequiel Llanquín (Agrup. Llanquín) 523

5) Bruno Alvarez (Team Atletas Unidos) 538

6)Geremías Díaz Sancho (Atlético del Sur) 549



Combo 2 (fondo)

1) Ramiro Sosa (Agrup. Llanquín) 681 puntos

2) Ezequiel Llanquín (Agrup. Llanquin) 641

3) Bruno Alvarez (Team Atletas Unidos) 380



MUJERES U-12

Combo 1 (velocidad)

1) Sofía Galván (Agrup. Llanquín) 1091 puntos

2) Victoria Izquierdo (Atlético del Sur) 1000

3) Vianca Gómez (Los Lebreles) 909

4) Agostina Llanquin (Agrup. Llanquín) 806

5) Morena Alvarado Campos (Los Lebreles) 644

6) Brianna Márquez (Atlético del Sur) 464

7) Candela Barría (Los Lebreles) 407

8) Abril Carrizo (Atlético del Sur) 341

Fuente: