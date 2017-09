El Patagónico | Policiales | POLICIALES - 11 septiembre 2017 Se detuvo en el semáforo, se durmió y terminó preso porque estaba ebrio El insólito episodio se registró durante la madrugada de ayer en el semáforo de las avenidas Lisandro de la Torre y Patricios.

El hombre iba a bordo de un Chevrolet Corsa y al detenerse ante la luz roja se durmió profundamente. Los automovilistas le tocaban bocina pero no lograban despertarlo. Intervino la policía y lo detuvo por conducir alcoholizado.

Eran las 6:35 de ayer cuando S.A.L., de 33 años, circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa por Lisandro de la Torre. Al llegar al semáforo de la esquina con la avenida Patricios, donde se encuentra la Comisaría Quinta, se detuvo porque estaba la luz roja. Durante esos segundos que esperó el cambio de luz, cerró los ojos y se durmió profundamente.

Los bocinazos de los automovilistas que estaban detrás del Corsa y querían seguir su camino no se hicieron esperar, pero el auto no se movía. Entonces, los conductores decidieron descender y fueron a ver qué sucedía. El individuo estaba dormido de tal forma que no escuchaba los golpes que le daban a la ventanilla para hacerlo reaccionar.

Un móvil que llegaba a la comisaría observó la insólita situación y demoró al individuo que se hallaba en estado de ebriedad. En el interior del vehículo además se encontraron varias bebidas alcohólicas, entre ellas una botella de vino tinto y otra de fernet.

Los efectivos lo trasladaron casi a rastras hacia la dependencia policial en infracción al inciso A1 de la Ley 24.449 de Tránsito. Recién cerca de las 11:50 S.A.L. pudo recuperar un poco de lucidez y retirarse a su casa. El vehículo quedó secuestrado ya que fuentes oficiales señalaron que el conductor no tenía seguro obligatorio para circular.



OTRAS TRES ALCOHOLEMIAS POSITIVAS



Por otro lado, el personal de la Seccional Quinta, a cargo del subcomisario Jorge Calderero, cumplió en horas de la madrugada con un control de tránsito e identificación de personas. El mismo se realizó entre las 3 a 5 sobre Kennedy y Díaz Vélez.

Se realizó en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Identificaron 57 automóviles, labrándose 10 actas de infracción. También incautaron tres vehículos porque sus conductores arrojaron alcoholemia positiva en los respectivos test.

